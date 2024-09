CCPO: Seguridad sa Bar exam han-ay na

Hugot nga seguridad ang ipatuman sa Cebu City Police Office alang sa laing hugna sa tulo ka adlaw nga Regionalized Bar Examination nga magsugod sa Dominggo Septiyembre 8, 11 ug 15.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter deputy city director for administration sa CCPO nga alas 2 palang sa kaadlawon ila na nga ipakatap ang 70 ka mga police personnel nga maoy gitahasan nga mobantay sa venue sa Bar Exam.

Ang mag silbing over all supervisor sa security mao si Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Macatangay samtang ang ground commander mao ang hepe sa Inayawan police station nga si Police Major Jiceree Basitao.

Hinuon giklaro ni Rafter nga usa nalang karon ka tunghaan ang gamiton nga venue sa Bar Exam kini mao ang University of San Jose Recoletos (USJR) Basak Campus.

“We will be starting to deploy at exactly as early as early as 2 o’clock that is the deployment of our PNP personnel ug ang atung overall supervisor niini is our DCDO Police Lt. Col. Maria Macatangay but the ground commander will be station 7 Police Major Jiceree Basitao considering that the area belongs to her AOR sa station 7,” matod ni Rafter.

Sama sa naandan nila nga paghatag sa seguridad mag butang sila og perimeter sa gawas sa tunghaan ilabi na sa unang adlaw sa Bar Exam tungod sa tradisyon na sa mga manlalaban nga mosuporta sila sa gusto nga mamahimong abogado pinaagi sa ilang presensya.

Gawas sa mga police nga gitahasan nga mobantay sa seguridad, moabag usab kanila ang mga personnel gikan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard, Cebu City Transportation Office, Bureau of Fire ug ubang ahensya sa gobyerno aron masiguro ang kaluwasan sa mga mokuha sa Bar Exam.

Base sa record sa Supreme Court dunay 1200 ang mokuha sa Bar Exam nga magsugod sa alas 8 sa buntag ug matapos sa alas 5 sa hapon apan matod ni Rafter nga alas 3 pa lang sa buntag mamahimo na nga makasulod ang mga Bar Examinees.

Walay nadawat nga hulga sa seguridad ang kapulisan apan wala sila mo kompyansa nga tungod ani ilang seguraduhon ang walay makatugaw sa mga mokuha sa bar exam. / AYB