CCPO: Unang adlaw sa Bar exam hapsay

Gihulagway sa Cebu City Police Office (CCPO) nga malinawon ug hapsay ra ang unang adlaw sa Bar Examination nga gipahigayon sa University of San Jose Recoletos Basak Campus niadtong Do-minggo, Septiyembre 7, 2025.
Sabado pa lang sa gabii duna nay mga police nga gipakatap sa venue ug nianang kaadlawon sa Dominggo, mihimo og paneling ang CCPO pinaagi sa pagsiksik sa mga suok sa tunghaan gamit ang mga K9 unit sa explosive ordnance disposal (EOD) aron pagsiguro nga walay bomba.
Matod ni Police Colonel Enrico Figueroa, ang hepe sa Cebu City Police Office, nga wala silay nakitang problema sa bar exam nga tungod ani ilang ipadayon ang paghatag og samang seguridad sa katapusang adlaw sa exam.
Una na nga gibutyag ni Figueroa nga ilang dugangan ang usa ka gatos ka mga polis nga gitahasan nga magbantay sa venue sa sunod Dominggo, Septiyembre 14, 2025 tungod kay ilang napanglantawan nga modagsa ang mga tawo aron mosugat sa mga kabanay sa 1,300 ka bar takers.
Ilang gipangandaman nga modagsa ang mga tawo nga magdala og sakyanan nga moresulta sa kahuot sa dagan sa trapiko sa gawas sa maong unibersidad.
Gipatuman usab sa CCPO ang City Ordinance 512 o pagdili sa pagbaligya ug pag-inom sa ilimnong makahubog ug Ordinance 309 nga nagdili niadtong magsaba-saba sulod sa 100 meter radius sa campus.
Gisugdan ang pagpatuman sa duha ka ordinansa gikan sa alas 9 sa gabii usa ka adlaw sa dili pa ang bar exam ug matapos kini sa alas 10 sa gabii human sa exam. Si Police Brigadier General Redrico Maranana, ang hepe sa Police Regional Office (PRO 7), nalipay sa resulta sa unang adlaw sa bar exam nga nagmalinawon. / AYB