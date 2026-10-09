CCPO: Walay major index crimes sa Dakbayan sa Sugbo

Walay natala nga major index crimes ang kapulisan sa Siyudad sa Sugbo sulod sa 24 oras gikan sa alas 4 sa buntag sa Oktubre 8, Huwebes hangtod sa alas 4 sa buntag, Biyernes, Oktubre 9, 2026.
Samtang, gipahugtan sab sa Cebu City Police Office (CCPO) ang ilang anti-criminality operations nga niresulta sa pagkasikop sa 20 ka tawo.
Tungod niini, nakasakmit ang kapulisan sa dakbayan og 42.02 gramos nga gituohang shabu nga dunay standard drug price nga P285,736. Nakaaresto sab sila og usa ka Most Wanted Person nga nabutang sa top 10 sa Regional Level sa kaso sa ilegal nga drugas ug nakaimbargo og usa ka armas ubos sa kampanya batok sa loose firearms.
Lakip sa mga gikonsiderar nga index crimes mao ang murder, homicide, physical injury, car theft, robbery, theft ug rape.
Matod ni Police Colonel Ricky Sumalde, ang hepe sa CCPO, nga gipalig-on ug gipalambo nila ang ilang tinguha sa kahusay ug kalinaw sa Dakbayan sa Sugbo pinaagi sa pagkamabinantayon, kooperasyon ug ang aktibo nga partisipasyon sa komunidad sa pagpugong sa krimen, lakip na ang pagsikop sa mga malapason sa balaod ug pagseguro sa kaluwasan sa mga Sugboanon.
Gipahibawo sab ni Sumalde nga matag gabii kanunay siyang nag-monitor sa iyang mga personnel kon natuman ba niini ang iyang mando nga anaa kanunay sa kadalanan—ilabi na sa mga dapit nga dunay daghang mga tawo nga magtapok. / AYB