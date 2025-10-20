CCQC gitanyag nga temporaryo nga opisina sa mga hukmanan

Nitanyag si Mayor Mayor Nestor Archival Sr. sa pagpagamit sa Cebu City Quarantine Center (CCQC) isip usa ka temporaryong office space alang sa judiciary.
Kini human gideklarar sa Korte Suprema nga dili na luwas gamiton ang Qimonda I.T. Center tungod sa bag-o lang nahitabo nga magnitude 6.9 nga linog.
Matod ni Archival, ang mga opisyal gikan sa Office of the Court Administrator (OCA) sa Korte Suprema nikontak sa kagamhanan sa siyudad aron mangayo og tabang sa pagpangita og laing dapit aron mahimo nga magpadayon ang operasyon sa korte samtang ang edipisyo sa Qimonda ayuhon.
“The Court Administrator informed us that they have a problem with Quimonda and requested to use the CCQC. It’s a big area, and they can start occupying it as early as tomorrow,” matod ni Archival.
Dugang niya nga ang judiciary mahimong mogamit sa pasilidad sulod sa unom ka bulan ngadto sa usa ka tuig, depende kung unsa kadugay ang rehabilitation works sa Qimonda.
Niingon si Archival nga gipaabot nga mopadala ang Korte Suprema og courtesy letter sulod niining semanaha aron pormal nga hangyuon ang paggamit sa CCQC isip ilang temporaryo nga dapit.
Ang CCQC nahimutang sa South Road Properties (SRP), orihinal nga gitukod atol sa pandemya sa COVID-19 isip usa ka pasilidad sa quarantine ug pagtambal.
Sukad niadto, gigamit na kini alang sa lain-laing panginahanglan sa gobiyerno ug emergency.
Ang offer gihimo human nakita sa mga engineer gikan sa Korte Suprema, Office of the Building Official (OBO), ug City Engineering Department nga risgo na ang Qimonda I.T. Center alang sa pag-okupar.
Gisuspenso ang operasyon sa korte didto, diin ang mga hearing temporaryo nga gihimo pinaagi sa online. / CAV