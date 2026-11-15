CCRA nanawaga’g long term solution alang sa seguridad sa tubig sa Sugbo

Gikinahanglan ang klarong plano sa pag-apudapod sa tubig panahon sa emerhensiya aron dili maputol ang akses sa mga nag-unang serbisyo sa mga komunidad sa Sugbo, ilabi na kon molungtad og pipila ka adlaw ang pagkabalda sa suplay.
Kini ang gipangayo sa Cebu Consumers’ Rights Advocates (CCRA) human sa gikatahong 17-oras nga water interruption sa mga lugar nga giserbisyuhan sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD).
Matod ni CCRA Lead Convenor Nathaniel Chua, ang maong panghitabo angay mahimong pahimangno sa mga hingtungdan sa posibleng mas dakong hagit kon moabot ang emerhensiya nga molungtad og 72 ka oras nga walay kasaligan nga suplay sa tubig.
Lakip sa labing gikabalak-an sa grupo ang kahimtang sa mga ospital, eskuylahan, restawran ug negosyo nga nagkinahanglan og padayon nga suplay sa tubig alang sa ilang operasyon.
Mas dako sab ang posibleng epekto niini sa mga tigulang, persons with disabilities ug ubang huyang nga sektor sa komunidad.
Tungod niini, gisugyot sa CCRA ang pag-ila daan sa alternatibong rota sa pag-apudapod sa tubig ug pagpalig-on sa koordinasyon tali sa mga water service provider ug disaster response agencies aron maseguro ang paghatod sa tubig sa mga apektadong lugar panahon sa emerhensiya.
Gawas sa emergency distribution, nanawagan sab ang grupo sa pagpalambo sa alternatibong tinubdan sa tubig, pagpanalipod sa mga watershed ug groundwater resources, ug pagdasig sa rainwater harvesting.
Gipunting sab niini ang panginahanglan sa pagpaayo sa kasamtangang imprastraktura, pag-ilis sa karaan ug tag-as nga mga tubo, ug pag-andam og emergency water reserves aron mapakunhod ang risgo sa kakulangon sa suplay.
Matod sa CCRA, kinahanglan nga masugdan na ang maong mga lakang samtang wala pa mokagrabe ang posibleng epekto sa El Niño ug taas nga panahon sa ting-init.
Gilauman sab sa grupo nga ang MCWD makahatag og katin-awan sa hinungdan sa gikatahong 17-oras nga water interruption, makigpulong sa mga apektadong konsumidor ug mopadayag sa mga lakang aron malikayan ang susamang panghitabo.
Giila sa CCRA nga adunay teknikal, pinansiyal ug operasyon nga mga hagit sa pagmentinar sa sistema sa distribusyon sa tubig, apan kinahanglan kining sulbaron pinaagi sa transparent nga pagplano, igong pamuhonan ug mga polisiya nga naghatag og prayoridad sa kaayuhan sa mga konsumidor.
Alang sa grupo, dili angay hulaton nga moabot ang dakong krisis sa tubig sa dili pa molihok ang mga hingtungdan, kay ang kasaligan nga suplay niini importante sa panglawas, sanitasyon, panginabuhi ug adlaw-adlaw nga panginahanglan sa katawhan. / PR