CCSC gi-turn over ; bag-ong rates gipahibalo

Samtang, ang CCSC moabii sa pagbalik alang sa paggamit sa publiko karong Hulyo 18, 2024.

Apan si Cebu City Sports Commission chairman John Pages niingon nga ang CCSC dili abli sa kinatibuk-ang publiko hangtod nga mahuman ang Palaro sa Hulyo 16, diin gikatakda ang closing ceremony sa alas 6 sa gabii.

Dugang pa, sa miaging SunStar report, ang Pages niingon nga ang mga mogamit kinahanglan nga mangandam alang sa usa ka posible nga gamay nga pagtaas sa bayad sa pagsulod.

Apan gikan sa file nga nakuha sa SunStar Cebu, lainlaing mga bayranan sa paggamit sa CCSC, ug ang mga presyo sa mga pasilidad managlahi.

TRACK OVAL

Buntag - P15.00 - (student/PWD/senior citizen) ug P20.00 (regular)

Hapon - 1:00 pm to 9:00 pm- P20.00 (student/PWD/senior citizen) P25.00 (regular)

SWIMMING POOL

Buntag - 6:00 am to 1:00 pm), P30.00/hr student/PWD / senior citizen) ug P50.00/hr (regular)

Hapon - 1:00 pm to 8:00 pm, P40.00/hr (student/PWD/senior citizen) ug P60.00/hr (regular)

PARKING FEE

(5:00 am to 9:00 pm only; Mondays to Sundays)

Motorcycle:

P20.00 for the first 3 hours, succeeding hour P10.00

Cars & Other types of vehicles:

P30.00 for the first 3 hours, succeeding hour P10.00

Para sa dugang nga mga detalye, kontaka ang CCSC admin direkta sa 254-8567.

Malaumon usab si Pages nga daghang mga tawo ang maghinamhinam nga mogamit sa CCSC kung kini ablihan sa publiko.

“Given the new facilities and the more than year-long wait for the CCSC reopening, it is guaranteed that a huge turnout of Cebuanos will flock to the sports center,” matod ni Pages.

“There are also sports-related events in football and athletics where organizations and companies rent out the facility,” dugang ni Pages. / JPS