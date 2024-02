CCSC himuong satellite campus sa NAS System

Gawas sa pag-host sa mga international sports event sa umaabot, ang Cebu City Sports Center (CCSC) gikonsiderar usab nga sate­llite campus sa Natio­nal Academy of Sports (NAS) System.

Sa telephone interview ni Cebu City Councilor Donaldo ‘Dondon’ Hontiveros niadtong Biyernes, Pebrero 23, 2024, siya miingon nga uban sa tanang kalamboan sa mga pasilidad sa paugnat sa kusog dili lang nila tumong ang pag-host sa Palarong Pambansa ug uban pang sport events, apan lakip na ang pag-atiman sa umaabot nga mga atleta sa Philippine team.

Si Hontiveros miingon nga pinaagi sa gipaayo nga mga pasilidad, ang siyudad makasuporta sa dugang mga estudyante nga atleta sa umaabot.

Si Hontiveros nagkanayon nga ubos sa NAS system, ang mga estudyanteng atleta dili na moadto sa Luzon aron magbansaybansay alang sa pipila ka mga duwa.

“Mao na amo e-bid puhon, naa tay mga pasilidad (aron magsilbing) board and lod­ging sa mga atleta, uban sa tuyo nga kining mga atleta sulod sa lima o unom ka tuig, magre­presentar sa national team.

“We can be the satellite school for sports, kanang gitawag nato’g Abellana,” matod pa ni Hontiveros.

Sa pagkakaron, ang main campus sa NAS nahimutang sa New Clark City Sports Complex, Capas Tarlac.

Ang pagtukod sa NAS System gimando sa Republic Act No. 11470, nga giaprobahan niadtong Hunyo 9, 2020 ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Ang balaod nagmugna ug nagtukod sa NAS ug naggahin og pundo alang sa operasyon niini.

Kauban sa Department of Education (DepEd) ug sa koordinasyon sa Philippine Sports Commission (PSC), ang NAS System nagtanyag og full scholarship sa mga Filipino citizen nga adunay potensyal sa sports.

Si Hontiveros miingon nga sa higayon nga ang CCSC mahimong usa ka akademya sa sports, ang Siyudad mo-hire og coaches ug trainers alang sa mga estudyanteng atleta.

Matod ni Hontiveros, pinaagi sa pagbaton og kaugalingong pasilidad, ang mga estudyanteng atleta gikan sa Kabisay-an dili na malayo sa ilang pamilya. / AML