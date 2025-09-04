CCSC track oval ipa-review ni Archival

GIMANDO ni Mayor Nestor Archival ang usa ka hingpit nga technical ug financial review sa rubberized track sa Cebu City Sports Center (CCSC) nga gigastuan og P52 milyunes nga naguba dayon.
Matod ni Archival iyang gimanduan ang management sa CCSC ang City Engineering Office ug ang City Treasurer’s Office nga mosumiter og report aron masuta kon natuman ba sa contractor ang proyekto base sa specifications, kon gidawat ba kini sa mga opisyal pagkahuman, ug konn nabayran na ba sa kinatibuk-an.
Gipasabot ni Archival nga kon wala pa mabayri sa hingpit ang proyekto, mangita ang siyudad og paagi nga pugngan ang pagbayad o makignegosasyon sa contractor aron ayuhon ang depekto. Apan kon nabayran na kini sa kinatibuk-an, ilang susihon kon aduna pa ba kini warranty.
Dugang sa mayor nga sa inisyal nga impormasyon, ang proyekto nagkantidad og P52 milyunes diin mga 60 porsiyento o P30 milyunes ang nabayad na sa contractor nga nagbilin og balanse nga kapin sa P20 milyunes.
Sa pagkakaron, padayon gihapon nga tugotan sa CCSC ang paggamit sa oval, apan magbutang og mga warning signages sa mga depektoso nga bahin aron maminosan ang risgo.
Sayo niini, si Archival nagkanayon nga ang siyudad nag-andam karon sa budget alang sa 2026 ug mahimong maapil ang pag-ilis sa rubberized track. / CAV, Hulagway gikan ni Juan Carlo de Vela