CCTO: Biyahe hapsay atol sa welga

Gihimakak sa Cebu City Transportation Office (CCTO) niadtong Huwebes, Marso 19, 2026, ang pangangkon sa grupo nga Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide (Piston) Cebu nga naparalisar ang pampublikong transportasyon sa tibuok dakbayan tungod sa ilang gipahigayong welga.
Sa usa ka interview pinaagi sa telepono, si CCTO Deputy Chief Atty. Kent Francesco Jongoy niingon nga “walay dakong pagkabalda” sa biyahe, sukwahi sa mga numero nga gipagawas sa maong pundok nga nagpakita og hangtod sa 90 porsiyento nga epekto sa pipila ka rota.
Una nang nitaho ang Piston Cebu nga ang mga rota sama sa Tamiya–MEPZ 1 dako og naapektuhan diin niabot og 90 porsiyento ang pagkabalda, samtang ang ubang mga dagkong rota—lakip na ang Mabolo–Ayala, Lahug–Ayala, ug Manalili–Cathedral—niabot og dul-an sa 85 porsiyento.
Ang uban pang mga rota, lakip na ang Talamban–Carbon ug Pit-os–Colon, giingong nakasinati og 75 porsiyento nga pagkabalda.
Ang maong welga kabahin sa nasudnong protesta nga gipangulohan sa Piston agi’g pagsupak sa mga buhis sa lana, lakip na ang value-added tax (VAT) ug excise tax, ug nanawagan sa pagpaubos sa presyo sa lana.
Apan matod ni Jongoy, napanglantawan na sa dakbayan ang epekto sa welga, dungan sa pagkutlo sa nasabutan niadtong Miyerkules tali ni Mayor Nestor Archival ug sa Federation of Cebu Transport Cooperatives aron maseguro ang padayon nga operasyon sa mga modern jeepney.
Gipasiugda niya nga ang mga modern jeepney mao ang naglangkob sa kinabag-an sa pampublikong transportasyon sa Dakbayan sa Sugbo, samtang ang Piston Cebu nga kasagarang nagrepresentar sa mga tradisyonal nga jeepney, aduna lamang gamay nga bahin.
“As of 2 p.m. today, our current public transportation operations even exceeded that of yesterday—from 372 units to 410 units,” ingon ni Jongoy base sa datos gikan sa Eagles Eye system sa CCTO sa eskina sa Colon Street ug Osmeña Boulevard.
Base sab sa datos gikan sa Gorordo Ave. ug Gen. Maxilom Ave., diin mangagi ang mga rota sa Lahug, niingon si Jongoy nga ang gidaghanon sa transportasyon mas nidaghan pa itandi sa average niadtong Miyerkules.
“They said ‘85 percent’ paralyzed. Apan mas nidaghan pa gani ang atong mga unit matag oras kon itandi sa kagahapon,” dugang niya.
Wala sab nakitang dako nga pagkunhod sa gidaghanon sa transportasyon sa Pope John Paul II Ave. ug F. Cabahug St., diin mangagi ang mga rota gikan sa Dakbayan sa Mandaue. / EHP