CCTO ipausab og RMA

Si Cebu City Mayor Michael Rama nisugyot nga usbon ang ngalan sa Cebu City Transportation Office (CCTO), nga nagpatugbaw sa panginahanglan sa pag-usab niini ngadto sa Road Management Authority (RMA).

Si Rama niingon nga ang tumong sa gisugyot nga kausaban mao ang pag-disconnect sa CCTO gikan sa CTO aron malikayan ang bisan unsang kalibog o dili pagsinabtanay nga mahimo’ng motumaw.

“Naa nay CCTO, naa pud CTO (City Treasurer’s Office), maong ato nga usbon to Road Management Authority (RMA),” matod ni Rama atol sa segment nga ‘Ingna’ng Mayor’ sa Sugboanon Channel niadtong Huwebes, Enero 4, 2024.

Si Rama niingon nga usahay iyang kuwestiyunon kon ang mga interbyo nga gihimo sa media bahin ba sa pinansyal o bahin sa pag-clamping.

“Maglibog ta usahay, unsa mani nga interview kwarta or clamping?” ingon niya.

“It should be dissociated from the treasurer’s office,” dugang ni Rama

Si Rama niingon nga sa pag-usab sa ngalan sa CCTO ngadto sa RMA, gikinahanglan nga dunay ordinansa nga mapatuman, apan mahimo usab kini pinaagi sa executive order sa kasamtangan.

Si Rama niingon nga nakigsulti na siya kang Rey Gealon, ang traffic czar sa Siyudad, bahin sa maong butang.

Sa chat message niadtong Biyernes, Enero 5, 2024, si Cebu City Councilor Rey Gealon niingon nga iyang hisgutan ug tukion ang maong butang sa higayon nga makaabot na sa Traffic Management Coordination Committee (TMCC).

Sa dihang gipangutana bahin sa pagkaparehas sa gisugyot nga RMA ug sa iyang apelyido, gisalikway ni Rama ang bisan unsang correlation, nga nagpakita nga ang iyang gusto mao ang Road Management Office (RMO).

Siya niingon nga ang sugyot dili gikan kaniya.

Si Rama niingon nga nakahimo siya’g daghang kausaban sa mga termino sa panahon sa iyang paglingkod, nga nag-ingon nga iyang gipulihan ang ‘urban poor’ og ‘aspiring sector’ ug ‘speed’ (squatter, prevention, education, elimination, division) ngadto sa ‘probe’ (prevention, rehabilitation, orderliness, beautification, enhancement).

Matod pa niya nga anti-poor ra kaayo ang termino nga ‘speed’, rason nganong iya kining giusab sa ‘probe.’