CCTO midepensa sa clamping operations sa dan Jakosalem

Gipanalipdan sa Cebu City Transportation Office (CCTO) ang gipahigayon niining clearing operation sa dalan D. Jakosalem nga niresulta sa temporaryong pag-clamp sa mga sakyanan nga gipanag-iya sa pipila ka konsehal sa dakbayan.
Matod sa buhatan, ang maong lakang usa lamang ka standard nga aksyon subay sa pormal nga reklamo ug wala gituyo aron I-single-out ang bisan kinsang opisyal.
Sa usa ka opisyal nga pamahayag, ang pangulo sa CCTO nga si Raquel Arce niingon nga ang operasyon gihimo niadtong Enero 13, 2026, sa Traffic Enforcement and Operations Division (TEOD) human nakadawat og reklamo gikan sa Sinulog 2026 Multi-Agency Coordination Center (MACC) mahitungod sa mga sakyanan nga nag-park sa usa ka "No Parking Zone."
Gipasabot ni Arce nga human sa ilang pag-verify, ang mga traffic enforcer nakakita og pipila ka mga pribadong sakyanan nga walay drayber nga nag-park sa gidid-an nga lugar.
Bisan og ang pipila ka sakyanan adunay "car pass" sticker sa Sinulog 2026, walay mga drayber sa dapit aron moila kon kinsa ang tag-iya, hinungdan nga gisunod sa mga enforcer ang standard nga proseso sa immobilization.
“Ang mga sakyanan walay marka, pribado ang tag-iya, ug walay nagbantay, hinungdan nga walay higayon ang atong mga personahe nga ilhon ang tag-iya,” matod ni Arce. Iyang gidugang nga ang mga clamp gibutang isip bahin sa proseso apan wala kini kandadohi ug wala usab isyuhi og citation ticket.
Ang sakyanan ni Cebu City Councilor Winston Pepito ug uban pang mga konsehal nalakip sa mga temporaryong gi-clamp sa mga enforcer ubos sa clearing operation alang sa mga kalihukan sa Sinulog.
Wala usab kini drayber ug walay marka niadtong tungora, apan gitangtang ra usab ang clamp sa dihang nailhan na ang tag-iya. Sila si Konsehal Alvin Arcilla ug Pepito niabot sa dapit ug niila nga ilaha ang maong mga sakyanan.
Sa dihang nakompirmar na, gihunong dayon sa mga personnel sa CCTO ang pag-clamp ug gitangtang ang mga gamit.
Wala nay dugang nga aksyon nga gihimo batok sa mga opisyal.
Namatikdan ni Arce nga ang mga video nga nikatap sa internet wala magpakita sa pagtangtang sa mga clamp, butang nga nakamugna og sayop nga pagsabot sa publiko bahin sa hitabo.
Bisan pa man og ang mga konsehal gihatagan og pribilehiyo sa pag-park sa pipila ka lugar, giklaro ni Arce nga lisod ang pagpatuman sa balaod kon ang mga sakyanan walay marka o walay klaro nga pagtugot. Gipahinumdoman niya nga ang pribilehiyo sa parking magamit lamang kon ang sakyanan klarong nailhan ug ang "access stickers" dili awtomatiko nga magsilbi nga parking permit.
Gipaniguro sa pangulo sa CCTO nga ang operasyon gihimo nga walay intensyon nga mainsulto ang bisan kinsang opisyal sa dakbayan, kondili tumong lamang niini ang pagpatuman sa mga regulasyon sa trapiko ug pagtubag sa mga pormal nga reklamo.
“Wala miy laing mahimo gawas sa pagtubag ug pagpatuman sa balaod, nga maoy nag-unang katungdanan sa among opisina,” matod ni Arce, dungan ang paglaom nga kining maong isyu masulbad sa maayong kabubut-on.
Nihangyo usab siya og pagsabot ug kooperasyon sa publiko samtang ang mga awtoridad sa trapiko padayon nga nagdumala sa kaluwasan sa dalan ug pagpatuman sa parking rules taliwala sa daghang kalihukan karong panahon sa Sinulog. / CAV