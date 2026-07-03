CCTO mokiha batok sa kanhi enforcer

Nagplano ang pangulo sa Cebu City Transportation Office (CCTO) nga mopasaka og kasong kriminal batok sa usa ka kanhi enforcer nga nakuhaan og video nga giingong nangilkil sa usa ka motorista, bisan nataktak na sa serbisyo.
Matod sa pangulo sa CCTO nga si Raquel Arce, ang kanhi enforcer nga si Jover Te Lofrance, usa ka job order nga kawani nga nagsugod sa pagtrabaho niadtong Marso 2026.
Dili na siya dawaton og balik sa buhatan human gitaktak epektibo niadtong Hulyo 1, 2026.
Si Te Lofrance giingo'ng una nang nalambigit sa pagpangilkil og P100 gikan sa usa ka motorista sa Pahina San Nicolas.
Sumala ni Arce, nakakuha siya og mas klaro nga kopya sa video human ang biktima mismo ang nipasa niini niadtong Hunyo 30, 2026.
Ang maong video giingo'ng nagpakita ni Te Lofrance nga nipahunong sa usa ka drayber sa motor nga adunay babaye nga angkas ubos sa rason nga aduna kini nalapas sa trapiko.
Apan namatikdan ni Arce nga wala gyud mopagawas og citation ticket ang enforcer o niklaro sa giingong violation.
Imbes nga ticket, giingong nadunggan si Te Lofrance nga nagsulti sa motorista nga kon isyuhan kini og citation, kinahanglan kining bayran sulod sa tulo ka adlaw nga nagkantidad og P1,000.
Nipasidaan pa kini sa motorista nga kon mapakyas sa pagbayad, mapasakaan kini og kaso ug pamultahon og P3,000.
Human niini, giingong nitanyag siya nga dili na lang moisyu og ticket kon tunolan na lang siya og kuwarta sa motorista.
Narekord sab sa video si Te Lofrance nga naghisgot og kantidad gikan sa P100 hangtod P500 isip baylo aron tugotan ang motorista nga makabiya nga dili sakmiton ang iyang driver’s license.
Aron mahuman ang maong engkwentro, ang babaye nga angkas giingong nitunol og P100 kang Te Lofrance, dungan sa pagsulti nga nagdali sila.
Matod ni Arce, ang maong insidente naghatag og kauwawan sa tibuok CCTO ug maoy nahimong rason sa buhatan nga taktakon si Te Lofrance sa serbisyo.
Bisan pa man sa gihimong public announcement ni Arce sa Facebook nga si Te Lofrance wala na’y awtoridad nga manakop og mga motorista, laing video na sab ang nanggawas nga nagpakita kaniya nga nagpahunong na sab og mga motorista subay sa Sanciangko Street niadtong Hulyo 1, ang mismong adlaw nga niepekto ang iyang pagkataktak.
Niadtong Huwebes, niadto si Te Lofrance sa buhatan sa CCTO aron isurender ang iyang identification card (ID) ug wala magamit nga citation tickets.
Atol sa ilang panag-istorya ni Arce, giingong niangkon kini nga natintal siya sa pagpangayo og kuwarta sa mga motorista ug nangayo og pasaylo sa paglapas sa mga regulasyon sa trapiko. / CAV