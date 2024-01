CCTO nagpaabot sa lisod nga traffic management

Human wala ma-renew ang mga kontrata sa katunga sa manpower niini sayo ning buwana, ang buhatan sa trapiko sa dakbayan sa Sugbo niingon nga usa ka hagit ang sagubangon sa sitwasyon sa trapiko atol sa Sinulog Grand Parade ug Ritual Showdown karong adlawa, Enero 21, 2024.

Si Raquel Arce, pangulo sa Cebu City Transportation Office (CCTO), niingon nga tungod sa kadako sa kapistahan, diin gatusan ka libo ka mga turista ug mga deboto ang modugok sa siyudad bisan sa mga adlaw sa wala pa ang adlaw sa Sinulog alang sa relihiyoso ug kultural nga mga kalihukan, naa kini epekto.

Matod ni Arce nga sa pagka­karon, aduna na lay 300 ka traffic enforcers ang nahabilin gi­kan sa orihinal nga ihap sa mi­aging tuig, nga mokabat sa 600.

“Naa gyuy dakong epekto, pero ang akong gisige’g sulti kanila, kadtong naa pa’y trabaho nga ‘swerte ka nga naa pa ka’ kay maayo ang imong performance, mao nga doblehon nila ang ilang performance,” matod niya.

Niadtong Agusto 2023, si Alfredo Loresto, operations head sa CCTO, nipasumbingay nga aduna na gani problema sa pagdumala sa trapiko bisan kon mas daghan ang gidaghanon sa mga traffic enforcer kaniadto, nga alang kaniya “dili na igo,” unsa na kaha kon laslasan.

Matod niya nga makababag kini sa inadlaw-adlaw nga traffic management operations sa dakbayan.

Kini human gipahibawo ni Mayor Michael Rama atol sa flag raising ceremony niadtong Agusto 14, 2023, nga plano niyang tibhangan ang gidaghanon sa mga empleyado sa Cebu City Hall gikan sa 9,000 ngadto sa 3,000 sa dili pa matapos ang iyang termino sa 2025.

CRIMINOLOGY

Matod pa ni Arce isip usa ka “intervention,” nakig-alayon sila sa mga unibersidad sa Sugbo aron i-enlist ang mga tinun-an sa Criminology isip traffic force multipliers, kinsa makadawat og credits isip kabahin sa ilang internship programs.

Matod niya sa pagkakaron, gibana-banang 100 ka mga ti­nun-an sa Criminology gikan sa University of the Visayas (UV) ningpasalig sa pagtabang sa CCTO sa pagdumala sa trapiko. Samtang, ang University of Ce­bu mosalmot usab, bisan pa, wala pa niya matino ang kinatibuk-ang ihap sa mga intern.

“Kinahanglan gyud sila. Nasayod ka sa kinaiya sa atong mga motorista.Kon wala silay makita nga mga traffic enforcer, lagmit molapas sila sa balaod sa trapiko, ”ingon niya.

Matod ni Arce nga dako og ikatabang kanila ang mga tinun-an tungod sa hagit sa pagkunhod sa gidaghanon sa mga traffic enforcer. Samtang dili sila maka-isyu og citation ticket sa mga malapason, makigtambayayong sila sa mga empleyado sa CCTO.

Matag traffic enforcer nga ipakatap sa kadalanan ipares sa lima ka estudyante nga intern, matod ni Arce.

“Nahibal-an na nila kon unsa ang buhaton,” ingon niya, nga midugang nga kadaghanan sa mga estudyante adunay kasinatian sa pagdumala sa trapiko ug pagdumala sa direksyon.

Si Arce niingon nga gawas sa mga sertipiko nga iisyu bugti sa mga grado, ang mga tinun-an makadawat og mga pagkaon sa tibuok adlaw ug mga complimentary shirts nga magsilbi nilang uniporme.