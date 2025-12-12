CCTV footage sa pagbanhig-patay sa CPA lawyer gisusi pa

Nagpadayon ang Mandaue City Police Office (MCPO) sa ilang imbestigasyon sa pagpamusil nga naglambigit kang Bureau of Internal Revenue (BIR) examiner Duke Ramil Perral Lincuna, usa ka CPA lawyer.
Sumala pa ni MCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, ang imbestigasyon nagpadayon sukad nahitabo ang insidente niadtong Disyem-bre 11, 2025.
Gipasabot ni Villaro nga gisusi sa mga imbestigador ang daghang anggulo sa dungan nga paagi, lakip na ang mga kalihukan sa negosyo ni Lincuna, trabaho, ug personal nga kinabuhi. / ABC