CCTV nga adunay facial recognition maoy ipagamit

Giawhag sa Mandaue City Police Office (MCPO) ang Konseho sa Dakbayan nga amendahan ang kasamtangang ordinansa bahin sa closed-circuit television (CCTV).
Kini nga lakang nagmando sa mga patigayon nga mobutang og mga high-definition surveillance camera nga adunay facial recognition capabilities aron mapalig-on ang pagpugong sa krimen ug mapalambo ang mga imbestigasyon sa kapulisan.
Matod ni Police Col. Cirilo Acosta Jr., ang direktor sa MCPO, ang gisugyot nga mga pag-amendar nagtinguha sa pagpabag-o sa surveillance system sa siyudad.
Kini nga mga kausaban gitumong aron matubag ang nagbalik-balik nga mga hagit nga giatubang sa mga imbestigador matag review sa mga low-quality nga footage gikan sa mga pribadong establisemento.
Gipasabot ni Acosta nga ang mas tin-aw ug mas abante nga mga CCTV system dako og ikatabang sa katakus sa mga law enforcement agency sa pag-ila sa mga suspek, pagsubay sa nahitabuan, ug pagpundok og mga ebidensya atol sa imbestigasyon.
“The goal is to enhance public safety and make criminal investigations more efficient. Many cases could be resolved more quickly if authorities have access to high-quality video footage that clearly captures the identities of individuals involved, “ matod ni Acosta.
Sa pagkakaron, gisusi na sa Konseho sa Dakbayan sa Mandaue ang maong sugyot.
Nagsugod na ang mga magbabalaod sa pagsusi sa kasamtangang ordinansa sa CCTV aron matino kung unsa nga mga pag-amendar ang gikinahanglan aron mapalig-on ang pagpatuman niini.
Ubos sa gisugyot nga mga kausaban, ang mga patigayon sa tibuok siyudad ilabi na ang dagkong komersyal nga establisemento kinahanglang mo- upgrade sa ilang mga surveillance system ngadto sa mga high-definition nga camera.
Kini nga mga unit kinahanglan nga adunay facial recognition technology isip kabahin sa ilang security infrastructure. / ABC