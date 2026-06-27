CCUVA mihimakak sa ‘illegal collection’ sa Carbon Market

Gisalikway sa Cebu Coalition of the United Vendors Association (CCUVA) ang mga pasangil sa ilegal nga pagpangolekta sulod sa Carbon Public Market, dungan sa pag-ingon nga makalibog ang mga kantidad nga gihisgutan tungod kay giusa niini ang nagkalainlaing matang sa bayad nga gihimo sa mga tindera.
Matod ni CCUVA president Maria Pino, ang organisasyon naglihok na sa Carbon Market sukad pa niadtong tuig 1985 ug rerehistro kini sa Securities and Exchange Commission (SEC), akreditado sa Department of Labor and Employment (Dole), ug giila sa National Anti-Poverty Commission (NAPC).
Giingon ni Pino nga ang pederasyon adunay 38 ka miyembrong mga asosasyon, samtang una nang gipadayag sa Office of the City Markets (OCM) nga adunay kinatibuk-ang 52 ka asosasyon sa mga tindera ang naglihok sulod sa Carbon Market nga nagserbisyo og mga 3,500 ka ambulant vendor.
Iyang gidabate ang mga pangangkon nga ang ubang mga tindera nagbayad og P300 hangtod P420 matag adlaw ngadto lang sa mga asosasyon, ug niingon nga ang maong kantidad naglakip na sa nagkalainlaing bayranan nga gikolekta sa managlahing grupo o ahensya.
Sumala ni Pino, kini nga mga bayad naglakip sa mga opsyonal nga pribadong serbisyo sama sa abang sa lamesa, tulda, koneksyon sa kuryente, ug uban pang mga kagamitan nga mahimong pilion sa mga tindera nga pahimuslan.
Lahi usab niini ang mga mandatory nga bayranan sa gobiyerno, lakip ang abang sa puwesto, arkabala, entrance fee, market fee, ug bayad sa barangay.
Iyang giklaro nga dili makiangayon nga ipasubay kining tanan nga bayad ngadto sa mga asosasyon sa tindera tungod kay ang matag bayranan adunay lainlaing katuyoan ug padulngan. / CAV