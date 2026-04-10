Ceasefire sa kagubot sa Middle East gikalibgan

Ang gipahibalo nga ceasefire ni Donald Trump batok sa Iran nagpabiling puno sa kalibog ug tensiyon bisan og gipakita kini isip kalampusan sa diplomasya.
Sa wala pa ang iyang gitakdang ultimatum, hapit na unta magsugod ang mas dako nga military operation sa America.
Apan sa ulahi, gipahibalo ni Trump ang duha ka semana nga ceasefire. Kini naghatag og kahupayan sa global nga merkado, apan wala makahatag og klaro nga kasabutan sa tinuod nahitabo.
Nagpadayon ang kalibog tungod kay wala pa maseguro kon naablihan na ba pag-usab ang Strait of Hormuz—usa ka kritikal nga agianan sa lana sa kalibotan.
Bisan pa sa pahayag sa US, gamay ra ang ebidensya nga normal na ang dagan sa mga barko didto.
Niingon ang Iran nga gilapas na ang ceasefire, samtang nagpadayon ang pag-atake sa Israel sa Lebanon. Nagkalahi sab ang pagsabot sa duha ka habig kon apil ba ang Lebanon sa kasabutan.
Sumala sa analista nga si Brett McGurk, nagpadayon gihapon ang mga pag-atake ug dili pa klaro ang direksyon sa sitwasyon, lakip na ang paglihok sa mga barko ug suplay sa enerhiya.
Nagpahimangno si Trump nga andam ang US nga magsugod pag-usab og aksiyong militar kon dili mosunod ang Iran sa kasabutan.
Sa pagkakaron, ang pagtagad nagpunting sa sunod nga negosasyon nga pagadumalahan ni JD Vance. Siya niingon nga ang kalibog sa ceasefire resulta lamang sa “sayop nga pagsabot,” ilabi na sa isyu sa Lebanon.
Bisan pa niini, ang mga opisyal nagpaniid sa kasamtangang kahimtang isip usa ka “manageable mess,” ug wala pa klaro kon tinuod ba nga padulong na sa kalinaw o usa lamang ka ilusyon ang kasabutan. / CNN