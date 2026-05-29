Ceasefire tali sa Iran, Amerika gilugwayan

Nagkasinabot ang mga negosyador sa Estados Unidos ug Iran niadtong Huwebes, Mayo 28, 2026, nga lugwayan ngadto sa 60 ka adlaw ang ceasefire sa tulo na ka buwan nga gubat.
Nasabutan sab ang laing hugna sa sabot-sabot kabahin sa nuclear program sa Iran, sigon pa sa usa ka U.S. official.
Wala pa hinuon mokompirma ang Iran sa maong kasabutan. Apan gikompirma ni Bise Presidente JD Vance nga adunay tentative agreement, apan dili pa segurado kon aprobahan ba ni U.S. President Donald Trump.
“It’s hard to say exactly when or if the president’s going to sign,” matod pa ni Vance ngadto sa mga tigbalita.
Natala sa memorandum nga dili tugotan ang Iran nga mopahamtang og bayad sa pag-agi sa Strait of Hormuz ug obligadong tangtangon ang tanang mga mina sa maong kritikal nga dalan sa kadagatan sulod sa 30 ka adlaw.
Atol sa gubat, gisira sa Iran ang maong strait nga nagsilbi nga agianan nga ikalima sa tibuok kalibotan nga nagbaligya og lana ug natural gas.
Ang pagsira niini niresulta sa grabe nga pagsaka sa presyo sa lana sa tibuok kalibotan, samtang masaligon si U.S. Treasury Secretary Scott Bessent atol sa press briefing nga posibleng “mokalit og ubos” ang presyo sa lana kon final na ang kasabutan.
Ubos sa tentative nga kasabutan, hinay-hinay nga tangtangon sa Estados Unidos ang naval blockade sa mga pantalan sa Iran ug mouyon sab sa pagpaluag sa mga silot ekonomikanhon aron tugotan ang Iran nga makabaligya og dugang pang lana. / AP