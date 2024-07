Cebeco 1 mopatuman og umento sa bill sa kuryente

Adunay pag-umento sa bill sa kuryente nga masinati sa mga kustomer sa Cebu Electric Cooperative (Cebeco-I).

Niadtong Hulyo 3, 2024, ang power utility distributor sa habagatan sa Sugbo ni-post og advisory nga mipahibawo sa dugang bayranan sa power rates nga posibleng gipatuman niadtong Hunyo, lakip na sa mga buwan sa Hulyo, Agusto, ug Septiyembre.

Kini human ang Energy Regu­latory Commission (ERC) nimando nga ang koleksyon sa Generation Charges gikan sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM) o Indepen­dent Electricity Market Operator of the Philippines (IEMOP) bahinon sa kaupat ka buwan o installment sa electric distribution utilities sama sa Cebeco I, base sa ERC order ubos sa ERC case no. 2024-017 MC.

Ang generation charge mao ang kantidad sa suplay sa kuryente nga namugna ug gibaligya sa Cebeco I gikan sa lainlaing power plants o po­wer suppliers nga nakuha niini.

‘WAY KAPILIAN’

Human gi-post ang advisory sa Facebook page sa Cebeco I, dunay mga konsumi­dor nga nipadayag og kabalaka apan wala’y mahimo gawas sa pagdawat sa kamandoan.

“Ako masulti kay wala koy mahimo kundi dawaton ang gimando sa Cebeco mahitungod sa kuryente,” matod ni Nenita Lapuz, 44, residente sa Basdiot, Moalboal, Cebu sa pakighinabi niadtong Dominggo, Hulyo 7, 2024. “Bisan makagu­ol hunahunaon kay upat ka bulan nga increase, so taas nga pag-adjust sa kuryente,” dugang ni Lapuz. / CDF