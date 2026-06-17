Cebu 3-pt. legend Duhig moduwa sa senior citizens exhibition game

Pangulohan ni Cebu basketball legend Felix Duhig ang mga magduduwa nga mopakita’g aksyon sa usa ka exhibition game, nga maoy modugang og kolor sa quarter-finals sa Power 60 Friendship Cup senior citizens basketball tournament karong Sabado, Hunyo 20, 2026, sa San Roque Gym sa Dakbayan sa Talisay.
Si Duhig, 61 anyos, kinsa nakamugna og rekord nga 30 ka three-point shots dihang nagduwa pa kini sa Cebu Institute of Technology (CIT) Wildcats kaniadto, maoy usa sa mga pambato sa Mandaue Ball Club (MBC), nga makigharong sa Guadalupe Athletic Association (GAA) 60-above squad.
Gawas ni Duhig, ang ubang mga pambato sa MBC mao sila si Rey Eduave, Alex Abano, Blake Casals ug ang playing-coach Atty. Flor Yosores, kinsa kusog gihapon moduwa bisan nag-edad na og 71.
Sa ilang bahin, ang GAA pangulohan sa mga ex-varsity nga sila si Serge Cortez, Gaga Cabanilla, Lito Posadas, Jon Cainglit, ug Toto Lawas.
Matod ni Commissioner Edwin Dejacto, ang modaog sa exhibition game makabulsa og P3,000 nga pahalipay samtang P1,500 ang madawat sa mapilde.
Ang exhibition game ipahigayon human sa duha ka Power 60 quarter-final games diin magsangka sa premirong duwa ang No. 3 Pardo Ball Club (PBC) batok No. 5 Hoopers ug No. 4 Lagtang Basketball Gold (LBG) batok No. 6 FUBA. / ESL