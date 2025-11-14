Cebu Archdiocese: Fr. Olmilla nagkutlo sa iyang kinabuhi

Nipagawas og pamahayag ang Cebu Archdiocese mahitungod sa pagkamatay sa ilang sakop nga si Fr. Decoroso “Cocoi” Olmilla, 69, kinsa napalgan nga adunay samad sa liog sulod sa condominium unit sa Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo niadtong alas 10:40 sa buntag, Miyerkules, Nobiyembre 12, 2025.
Sa usa ka opisyal nga pahayag, ang archdiocese niingon nga naguba ang mental health ni Olmilla nga maoy nagtukmod kaniya sa pagkutlo sa iyang kaugalingong kinabuhi.
Ang mga opisyal sa Simbahan niingon nga ang ilang findings nagpadayag sa unexpected tragic end nga iyang giantos.
Nagpasalamat ang archdiocese sa lokal nga mga awtoridad sa ilang tabang sa pag-usisa sa mga sirkumstansiya nga naglibot sa kamatayon sa pari, nga nagtimaan nga ang proseso gihimo “diha sa espiritu sa kamatuoran ug hustisya. / ABC