Cebu-based Japanese makig-away ni Pores III

Makigbinukbokay si Cebu-based Japanese boxer Kiyoto Narukami sa wala’y pildeng si Leonard Pores III alang sa inilugay sa International Boxing Federation (IBF) Youth flyweight belt karong Nobiyembre 15, 2-25, sa usa ka dakong promosyon sa Tagbiliran City, Bohol.
Si Narukami, 22, usa sa sumosulbong nga mga boksidor nga ubos sa paggiya ni coach Michael Domingo sa Zip-Sanman Wellness Center sa Dakbayan sa Sugbo.
Usa siya sa sparring partners ni World Boxing Council (WBC) minimumweight king Melvin Jerusalem.
Gilaumang makasugat og malisod nga pagsuway si Narukami sa iyang pagpakigbatok kang Pores, kinsa sakop sa PMI Boxing Gym sa Tagbilaran City, Bohol.
Si Pores III, 21, gikan sa labing una niyang away sa gawas sa nasod diin iyang gipaundang sa 2nd round si Thai Suriya Kraimanee niadtong Agusto 30, 2025, sa Thailand.
Si Narukami adunay 5-1-1, 2KOs nga rekord samtang si Pores III adunay 8-0, 7KOs nga rekord. / EKA, ESL