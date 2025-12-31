Cebu-based prospect Dacullo moataki sa Bohol

Makigbinukbokay si Cebu-based prospect Joebert Dacullo sa Boholanong si Brian Bustrillo sa eight-round main event sa JMF Promotions “Battle of the Outer Soul in Bohol” boxing promotions unya sa Enero 17, 2026 sa Duero Training Center sa Duero, Bohol.
Sa interbyu sa SunStar Cebu, nagkanayon ang trainer ni Dacullo nga si Noy Pacing Flores Boxing Academy head coach Brix Flores nga nindot kini nga away gumikan kay parehong naglungotlungot ang duha ka mga boksidor nga makabawi gikan sa kapildihan.
Si Dacullo nakasinati sa labing una niyang pilde (unanimous decision) niadtong Hulyo 27, 2025 batok kang John Vincent Lauriaga sa Mandaluyong City.
Sa iyang bahin, si Bustrillo nakasinati og split decision nga kapildihan batok kang Mark Anthony Sarino sa niaging buwan sa Mandaue City.
Si Dacullo adunay 5-1, 2KOs nga rekord samtang si Bustrillo adunay 4-2, 3KOs nga baraha.
Mopakita og aksyon sa undercard ang magsuong sila si Kevin ug Khyle Sumalinog batok sa lainlaing kontra.
Si Kevin makig-away ni Cerwin Genosas samtang si Khyle makigbatok ni John Michael Cariba. / EKA, ESL