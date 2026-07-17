Cebu batok Caloocan karong gabii

Mga duwa karon:
5:00 pm-Mindoro batok Zamboanga
8:00 pm- Cebu batok Caloocan
Mobangon og suway gikan sa kulbahinam nga kapildihan ang Cebu Greats sa ilang pag-host sa Caloocan Batang Kankaloo sa main game karong Sabado sa gabii, Hulyo 18, 2026, sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) sa New Cebu Coliseum.
Ang Greats lab-as pa lang sa ilang masakit nga kapildihan batok sa Biñan Tatak Gel, 77-78, sa main game niadtong Huwebes sa gabii, Hulyo 16, sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City.
Taliwala niining kapildhian, ang Greats nagpabilin gihapon sa Top 5 sa South Division dala ang 14-4 nga rekord samtang ang Tatak Gel ningsaka sa 15-3 nga rekord diin gikauban nila sa ikatulong puwesto sa South Division ang GenSan Warriors.
Salikwaot man tuod hunahunaon apan ang duha ka mga Sugboanon nga sila si Kenny Roger Rocacurva ug Nicael Cabañero mao ang nangulo sa Tatak Gel sa pagpukan sa Greats.
Si Rocacurca, kinsa lumad nga taga Camotes Island, nagpakatap og 19 puntos ug siya ang napiling Best Player of the Game, samtang si Cabañero, kinsa taga Lapu-lapu City, niamot og 14 puntos.
Ang Greats gipangulohan sa produkto sa University of the Visayas (UV) Green Lancers nga si Jun Manzo pinaagi sa iyang 23 puntos.
Sa premirong duwa niadtong Huwebes, gipanghubog sa Batangas City Tanduay Athletics ang Basilan Steel, 87-71.
Sa kadaugan, napahugtan sa Athletics ang ilang paggunit sa liderato sa South dala ang 15-2 nga rekord samtang ang Steel ningtiurok sa 4-14 nga rekord.
Karong gabii, ang Greats gilaumang makasugat og laing malisod nga kombati batok sa Kankaloo, nga usa sa nag-unang teams sa North Division nga adunay 16-2 nga rekord.
Sa premirong duwa, ang Mindoro Tamaraws makigsangka sa Zamboanga Sikat, duha sa dako pa og poruhan nga makaabante sa playoffs gikan sa South.
Puntos matag usa:
Biñan (78)- Rocacurva 19, Cabañero 14, Lastimosa 12, Gimpayan 12, Pido 8, Raymundo 5, Mabulac 5, Pingris 2, Bonifacio 1, Mallari 0, Barba 0, Soriano 0, Subido 0, Actub 0, Sual 0.
Cebu (77)- Manzo 23, Meneses 13, Quiñahan 9, Ariar 9, Camacho 8, Dennison 4, Tamsi 3, Echavez 3, Armenion 2, Escosio 2, Tampus 1, Reverente 0, D. Hontiveros 0, I. Hontiveros 0, Payawal 0. / JBM, ESL