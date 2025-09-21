Cebu business leaders nanawagan nga ipasusi ang DPWH projects

Nanawagan ang mga lider sa negosyo sa Sugbo sa nasudnong kagamhanan nga mag-hire og independent inspectors gikan sa kapulisan, militar, ug bisan sa mga grupo sa mga banker aron susihon ang pagsunod sa matag proyekto sa Department of Public Works and Highways (DPWH) sa dili pa ipagawas ang mga pundo.
Sa usa ka panel bahin sa imprastruktura ug turismo atol sa Cebu-legged nga Philippine Economic Briefing niadtong Septiyembre 18, 2025, ang isyu nakakuha og reaksyon gikan sa ubang mga partisipante.
Adunay mga niingon nga ang kasagaran sa mga programa sa imprastruktura, nga gihangop tungod sa potensyal niini nga mapalambo ang koneksyon ug mga trabaho, nag-antos sa cost overruns, mga pagkalangan, ug mga isyu sa kalidad nga nalambigit sa korapsyon.
Si DPWH Senior Undersecretary Emil Sadain niingon nga ang ahensya adunay mga monitoring mechanism ug nakigtambayayong sa mga kaabag sama sa Japan International Cooperation Agency (JICA) ug sa World Bank.
Ang mga kabalaka gihisgutan atol sa usa ka panagtapok uban sa mga representante gikan sa Department of Tourism (DOT), Department of Transportation (DOTr), ug sa Public-Private Partnership (PPP) Center.
Gitumbok ni Sadain ang flagship projects nga gihan-ay alang sa Sugbo, lakip na ang Mandaue-Mactan Bridge nga adunay coastal connector ug flood-control master plans alang sa Visayas.
Ang Sugbo gilakip sa Build Better More program sa administrasyong Marcos, nga adunay 207 ka Infrastructure Flagship Projects sa tibuok nasod.
Alang sa probinsya, ang pipeline naglakip sa gisugyot nga Mandaue-Mactan Bridge nga adunay coastal connector, uban sa mga pagtuon alang sa river basin master plans sa mga isla sa Visayas aron masulbad ang pagbaha.
Ang ubang mga prayoridad sa DPWH mao ang Panay-Guimaras-Negros Bridge ug ang ikaduhang San Juanico Bridge sa Visayas region.
Ang mga opisyal sa turismo, transportasyon, ug pamuhonan sa samang panagtapok nidepensa sa development blueprint sa administrasyon.
Si DOT Assistant Secretary Charlene Zabala-Batin nisulti nga ang turismo nakatampo og 8.9 porsiyento sa GDP sa 2024, diin ang Sugbo nahimong global beach ug wedding destination.
Si DOTr Assistant Secretary Edwin Santiago niingon nga ang Accelerated and Reformed Right-of-Way Act mopadali sa pag-angkon sa yuta alang sa dagkong mga proyekto, sama sa Cebu Bus Rapid Transit nga target nga makompleto sa 2027 ug ang gisugyot nga 67-kilometer Cebu Urban Mass Rapid Transit.
Si PPP Center Deputy Executive Director Eleazar Ricote nidugang nga ang pipeline sa Sugbo naglakip sa mga proyekto nga abli alang sa pribadong partisipasyon, sama sa operasyon sa BRT, ang Cebu International Container Port, ug ang gisugyot nga monorail system.
Si Ricote nidugang nga ang PPP Code nag-streamline sa mga pag-apruba ug nagtugot sa mga LGU sa direktang pagpadayon sa mga proyekto. / EHP