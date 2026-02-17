Cebu City Charter Cup Open karong Pebrero 20-24

Pangulohan sa 2025 Cebu City Sinulog Cup champion RKF-Iloilo ang unom ka teams nga magkombati sa 2026 Cebu City Charter Cup Open, nga gikatakda karong Pebrero 20-24 sa Cebu City Sports Institute Gym sa Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo.
Gipanag-iya ni Ryan Keith Fio, ang RKF adunay star-studded lineup nga pangulohan sa ubay-ubay nga mga magduduwa sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL).
Manuwa sab RKF ang mga produkto sa Sugbo nga sila si Emman Calo ug Reinhard Jumamoy.
Ang RKF mosugod sa ilang kampanya pinaagi sa pagpakigbatok sa Tigers Ship Builders, nga pangulohan nila ni Jaybee Mantilla, Paul Desiderio, Shaquille Imperial, Janrey Pasaol, ug Kirby Mongcopa sa Far Eastern University.
Mosalmot sab sa torneyo ang Kuya Eric Team, nga pangulohan nila ni Mac Tallo, JR Quinahan, Reeve Ugsang, Jancork Cabahug, ug Ted Saga.
Ang laing teams nga mokombati mao ang Mighty Warriors, KESB Construction ug Service Heroes.
Ang kampyon sa torneyo makadawat og P200,000, ang 2nd placer adunay P100,000, makabulsa og P50,000 ang 3rd placer samtang P20,000 sa 4th placer.
Kini maoy ikatulong semi-commercial basketball league nga mapahigayon ubos sa administrasyon ni Mayor Nestor Archival.
Ang torneyo libre alang sa publiko. / JBM , ESL