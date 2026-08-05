Cebu City Collegiate Invitational Basketball Cebu VS. Manila sa unang adlaw

Mga duwa karon:
6:00 pm-UC batok UE
8:00 pm-BC batok JRU
Makapaukyab nga mga engkuwentro ang gilaumang masaksihan sa pagsugod sa 2nd Cebu City Collegiate Invitational Basketball Tournament karong Huwebes sa gabii, Agusto 6, 2026, sa Cebu City Sports Institute sa Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo.
Kini gumikan kay makigpinaksitay dayon ang duha sa tulo ka partisipanteng Cebu teams batok sa ning-asdang nga teams gikan sa Manila.
Gitumbok nga Cebu teams mao ang University of Cebu (UC) Webmasters ug Benedicto College (BC) Cheetahs.
Ang Webmasters nga 2nd placer sa 2025 Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi), makigbatok sa University of the East (UE) Red Warriors sa premirong duwa nga sugdan sa alas 6:00 sa gabii.
Samtang ang Cheetahs, 3rd placer sa 2025 Cesafi, makigsangka sa bag-ohay lang ningkampyon sa FilOil EcoOil Preseason Cup nga mao ang Jose Rizal University (JRU) Heavy Bombers sa main game.
Ang laing Cebu team nga mokombati apan wala pa'y duwa karon mao ang Cesafi multi-champion University of the Visayas (UV) Green Lancers.
Atol sa paglusad sa torneyo kagahapon, Miyerkules, Agusto 5, sa The Pad Banilad, si Cebu City Sports Commission (CCSC) chairman Dr. Rhoel Dejano nagkanayon nga ang torneyo usa ka maayong pagsuway aron masukod ang kapabilidad sa Cebu teams.
"This is a good battleground to test our Cebu teams," matod ni Dejano.
Nagsilbi kining tipik sa preparasyon sa Webmasters, Cheetahs, ug Green Lancers alang sa sunod Cesafi season.
Sa ilang habig, nagsilbi sab kining preparasyon sa Red Warriors alang sa UAAP samtang preparasyon sab kini sa Heavy Bombers alang sa NCAA.
Si CCSC executive director Rocky Alcoseba nagkanayon nga libre alang sa publiko ang torneyo ug gikinahanglan lang magdala og usa ka bakanteng botelya sa mineral water ang mga gustong motan-aw. Mahimo sab mo-scan og QR code sa entrada sa venue aron makasulod. / ESL