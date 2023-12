Cebu City Council ‘mokoriher’ sa 2024 budget

Moamendar ang Cebu City Council sa giaprubahan nga ordinansa sa annual budget sa Cebu City Government ug nagsugyot og dugang P4 bilyunes sa giaprobahan nga P22 bilyunes.

Sa pakighinabi sa telepono sa Miyerkules, Disyembre 27, 2023, si Cebu City Councilor Noel Eleuterio Wenceslao, tsirman sa committee on budget and finance, nagkanayon nga ang Konseho magtagbo pinaagi sa Zoom meeting aron hisgutan ang gisugyot nga mga amendment sa samang adlaw, niangkon nga nakahimo sila og pipila ka mga sayop.

“We have to make amendments (for) the budget appropriation...we have to amend the ordinance because naa mi nakita nga sayop. We have to admit it nga naay sayop,” matod ni Wenceslao.

Si Wenceslao niingon nga ang unang sayop kay nagtuyok sa City Legal’s Maintenance and Other Operating Expenses (MOOE), diin usa ka “typogra­phical error” ang nagpaburot sa gigahin nga kantidad.

Matod niya nga P1,980,000 ang saktong gahin, apan ilang gilista nga P1,980,000,000.

Matod niya nga ang ikaduhang kasaypanan nagtuyok sa budget appropriation alang sa disaster management office, nipasabot nga sa pag-review ug pag-assess sa mga balaod nga may kalabotan sa kalamidad, ilang nasuta nga ang balaod naglatid nga ang disaster fund kinahanglang moabot sa singko porsiyento sa gibana-bana nga kita.

Matod niya nga adunay gibana-banang kita nga P100 bilyunes, P5 bilyunes ang angay nga gahin. Apan, ang ordinan­sa nagpakita sa mas ubos nga alokasyon nga P1 bilyon lang.

Matod niya nga kinahanglang himuon na nila karon ang mga amendment sa dili pa aprobahan sa Department of Budget and Management (DBM) ang annual budget.

Matod niya nga gikinahanglan ang two-third nga boto aron maamendar ang ordinansa kalabot sa annual budget.