Cebu City Councilor gipasakaa’g kasong kriminal, administratiba

Nag-atubang ang usa ka konsehal sa Dakbayan sa Sugbo og mga kasong kriminal ug administratiba tungod sa mga pasangil nga gigamit niya ang iyang giingong koneksyon sa pagdumala sa usa ka pribadong kompanya sa insurance aron makuha ang usa ka P26.8-milyon nga proyekto sa konstruksyon, dayon giingong nangayo og milyon-milyon ka pesos ug nihulga nga gub-on ang proyekto kon maundang ang pagbayad.
Si Konsehal Jose Lorenzo Retuya, nailhan usab nga si Jose Lorenzo Abellanosa, maoy respondent sa kasong kriminal alang sa extortion ug estafa nga gipasaka sa Office of the City Prosecutor sa Makati sa mga representante sa Bumi Construction Development and Supply.
Usa ka lahi nga kasong administratiba usab ang gipasaka sa Office of the Ombudsman, nga nagpasangil kang Abellanosa sa serious dishonesty, paghimo og krimen nga naglambigit sa moral turpitude, ug conduct prejudicial to the best interest of the service.
Ang mga reklamo naggikan sa usa ka panagbangi nga naglambigit sa proyekto nga Palmhavens Memorial Park–Bacolod Phase 2 sa United Coconut Planters Life Assurance Corp. (COCOLIFE), nga matod pa sa Bumi nga gihatag kanila niadtong Septiyembre 2021.
Ang mga pasangil naa sa sulod sa usa ka hiniusang complaint-affidavit nga gipasaka sa mga representante sa Bumi nga sila si Jose Marcelo Bumanglag ug Maria Melanie Bumanglag.
Gimanduan si Abellanosa sa Makati City Prosecutor’s Office sa pagsumiter og counter-affidavit sulod sa lima ka mga adlaw gikan sa pagdawat sa sub-poena ug sa pagpakita atubangan sa piskal alang sa clarificatory proceedings niadtong Hulyo 20 ug Hulyo 27, 2026.
Matod sa mga reklamante, giduol sila ni Abellanosa niadtong 2021 ug gipasalig nga siya adunay access sa senior management sa COCOLIFE ug makatabang sa pagseguro nga makuha sa Bumi ang proyekto sa memorial park.
Gipasanginlan sa mga reklamante si Abellanosa nga naghatag kanila og advance information bahin sa proyekto sa wala pa kini mapublikar.
Si Abellanosa giingong nagpugong sa kompanya sa pagpakigsulti direkta sa mga opisyal sa COCOLIFE, hinuon gipahimutang ang iyang kaugalingon isip tigpataliwala tali sa kompanya sa konstruksyon ug sa kompanya sa insurance.
Matod sa reklamo nga sa ngadto-ngadto, ang Bumi nikuha kang Abellanosa isip marketing consultant ug gihatagan sa proyekto niadtong Septiyembre 30, 2021.
Apan pasangil sa mga reklamante nga human sa paghatag sa proyekto, nausab ang mga gipangayo ni Abellanosa.
Matod sa mga reklamante nga nagsugod pagpangayo si Abellanosa og mga bayrunon ug nagpasidaan nga ang proyekto mahimong mabalda, mahilabtan, o hingpit nga mahugno kon walay bayad nga mahitabo.
Gihulagway kini sa mga reklamante nga ikaduhang hugna sa ilang gitawag nga usa ka laraw nga sa sinugdanan usa ka pagpangilad ug dayon sa giingong pagpamugos.
Lakip sa ebidensya nga gikutlo sa mga reklamante mao ang mga panag-estorya sa Viber nga ilang gipahinungod kang Abellanosa.
Sa usa ka panag-estorya, nga adunay petsa Septiyembre 13, 2021, giingon sa mga reklamante nga gipangutana nila kon ang giingong kaila ni Abellanosa sulod sa bidding and awards committee (BAC) sa COCOLIFE makagarantiya ba gyud sa proyekto tungod kay ang komitiba adunay katungod sa pag-disqualify sa mga bidder. Si Abellanosa giingong nitubag: “The BAC is ours.”
Matod sa reklamante nga ang pahayag gihimo isip tubag sa mga kabalaka kon lain ba nga grupo sulod sa COCOLIFE ang makaapekto sa bidding.
Nangatarungan ang mga reklamante nga ang mensahe sukwahi sa ulahing paglimod ni Abellanosa, sa usa ka counter-affidavit nga gipasaka sa mas sayo nga kasong estafa, nga wala niya gihulagway ang iyang kaugalingon nga adunay impluwensya sa COCOLIFE o nga makagarantiya siya sa paghatag sa proyekto sa Bumi.
Gikutlo usab sa reklamo ang laing panag-estorya sa Viber, adunay petsa Oktubre 20, 2021, diin si Abellanosa giingong nangayo og P1 milyon.
Pasangil sa mga reklamante nga ang Bumi nagpagawas og kinatibuk-ang P26.8 milyon ngadto kang Abellanosa o sa mga account nga gitudlo niya.
Ang subpoena sa piskal sa Makati nagkinahanglan kang Abellanosa sa pagsumite sa iyang counter-affidavit ug mga nagsuportang dokumento ug sa pagtunga alang sa clarificatory questioning.
Ang subpoena nag-ingon nga kon di motuman si Abellanosa, matangtangan kini og katungod sa pagpresentar sa iyang depensa mahimong desisyunan ang kaso basi sa mga ebidensya nga anaa na sa rekord.
Ang SunStar Cebu nisulay sa pagkontak kang Abellanosa aron pangayuan og komento apan wala pa’y tubag nga nadawat sa press time. / CAV