Cebu City di molabay sa basura sa Binaliw bisan sa partial reopening

Dili una mobalik og labay sa ilang mga basura ang Cebu City Government ngadto sa Binaliw landfill bisan pa man sa pag-aprobar sa partial reopening niini.
Gipahayag ni Mayor Nestor Archival nga kinahanglang unahon ang kaluwasan ug ang hingpit nga pagsunod sa mga regulasyon.
Matod ni Archival, mabinantayon ang dakbayan human ang Department of Environment and Natural Resources (DENR-EMB 7) nilibkas sa cease-and-desist order (CDO) batok sa Prime Integrated Waste Solutions (PWS), ang nagdumala sa maong pasilidad.
Giklaro sa mayor nga ikonsiderar lang sa siyudad ang paggamit og balik sa landfill kon matuman na ang tanang teknikal, environmental, ug panginahanglanon sa kaluwasan.
Kini human sa nahitabong trahedya sa trash slide niadtong Enero 8, 2026, nga nikalas og kinabuhi.
Aron matubag ang sitwasyon, gihuman na sa dakbayan ang usa ka executive order nga magtukod og mga interim nga lakang sa pagdumala sa basura ug ang pagmugna og Waste Crisis Task Force. Kini nga grupo langkuban sa City Environment Office, Disaster Risk Reduction and Management Office (DRRMO), City Legal Office, City Health Office, mga teknikal nga eksperto, civil society groups, ug mga miyembro sa City Council.
Ang task force maoy gitahasan sa paghimo og independent safety validation sa landfill aron masuta kon luwas na ba gyud kini alang sa mga trabahante ug sa kasikbit nga mga komunidad.
Samtang wala pa ang kasegurohan, mopadayon ang dakbayan sa paglabay sa basura ngadto sa Aloguinsan ubos sa kasamtangang tonnage-based agreement nga gilaumang molungtad hangtod sa ikaduhang semana sa Mayo.
Posible sab nga magpahigayon og bag-ong bidding process depende sa dagan sa mga panghitabo.
Suma sa DENR, ang partial lifting nagtugot lamang sa limitadong operasyon sa mga klaro nga engineered portions sa landfill, ug dili kini tibuok nga pag-abli.
Gipahayag ni John Edward Ang nga ang desisyon gibase sa pagsunod sa operator sa mga remediation measures ug sa dinalian nga panginahanglan og dapit-labayan sa basura.
Si Niño Abellana, ang manager sa PWS, nikompirmar atol sa executive session sa City Council niadtong Abril 28 nga nagsugod na sila sa pagdawat og limitadong basura diha sa interim cell. Iyang gipaniguro nga layo kini sa dapit diin nahitabo ang landslide niadtong Enero.
Adunay mga bag-ong safety upgrades sama sa slope stabilization ug engineered containment systems.
Hugot sab ang monitoring sa gidaghanon sa basura nga madawat.
Bisan pa sa mga pasalig sa PWS, nagpabiling mabalak-on si Councilor Joel Garganera ug ang ubang miyembro sa konseho.
Gipangutana nila ang timing sa pag-abli ug ang kakuwang sa impormasyon samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon sa miaging trahedya.
Gipangita sa konseho ang klarong basehan sa kaluwasan ug kon kinsa nga mga ahensya ang ni-evauate niini.
Ang baruganan sa City Government nagpabilin nga walay basurang ilabay sa Binaliw hangtod nga mapamatud-an sa independenteng pagsusi nga luwas na kini alang sa tanan. / CAV