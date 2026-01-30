Cebu City di pa andam molabay og basura sa Lungsod sa Aloguinsan

Dili pa andam ang Dakbayan sa Sugbo nga mobalhin sa paglabay sa basura ngadto sa Aloguinsan ug Toledo isip alternatibong mga dapit-labayanan.
Padayon pa nga gitun-an sa mga opisyal ang gasto ug ang gikinahanglan nga lohistika human sa pagsira sa landfill sa Binaliw.
Matod ni Mayor Nestor Archival, gi-rearrange pa sa kagamhanan sa dakbayan ang badyet niini ug gi-evaluate ang mga bayranan sa paghakot ug tipping fees sa dili pa mopadala og basura gawas sa dakbayan.
“For the meantime, dili pa ta ready,” sigon ni Archival.
Gipasabot niya nga gi-compute pa sa dakbayan ang kinatibuk-ang gasto sa pagdala og basura ngadto sa Aloguinsan, lakip na ang tipping fees ug hauling expenses.
Matod niya, ang gasto sa hauling gibahin sa duha ka bahin: ang pagbiyahe gikan sa mga barangay paingon sa transfer station, ug gikan sa transfer station paingon sa landfill—mga galastuhan nga wala pa ma-pinalisar.
Sa pagkakaron, ang temporaryong transfer station sa Dakbayan sa Sugbo nagpabilin sa Carbon Market, diin nahimutang sab ang mga shredding machine nga gigamit sa pagpakunhod sa gidaghanon sa basura nga ipadala sa landfill.
Ang lungsod sa Aloguinsan ug Dakbayan sa Toledo unang giila sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo isip temporaryong labayanan sa basura sa dakbayan human sa trahedya sa
Binaliw landfill niadtong Enero 8, nga nikalas og daghang kinabuhi ug niparalisar sa main waste disposal system sa siyudad.
Gipahibalo ni Cebu Governor Pamela Baricuatro niadtong Enero 28, nga si Aloguinsan Mayor Cesare Ignatius “Ig-Ig” Moreno nisugot na nga modawat kadiyot sa basura sa Dakbayan sa Sugbo diin ang San Rafael Sanitary Landfill ang gitudlo nga dapit-labayanan.
Apan matod ni Archival, dili makapadayon ang Dakbayan sa Sugbo kon walay klaro nga parametro sa gasto.
“We are looking at how much it will really cost, considering the amount we have in the budget,” matod niya.
Ang aprobado nga tinuig nga budget sa Department of Public Services (DPS) mokabat sa P500 milyunes.
Sa pagkakaron, ang Dakbayan sa Sugbo mopadayon sa paghakot og basura ngadto sa Consolacion samtang gilugwayan ang maong kasabutan hangtod sa Marso 31.
Naglaom si Archival nga maandam na ang siyudad sa pagdala og basura ngadto sa Aloguinsan inig abot sa Abril, kon mapahimutang na ang isyu sa costing, lohistika, ug pundo.
“The fight here is in the city,” dugang niya.
Gihimug-atan niya nga kinahanglan unang pakunhoran sa Dakbayan sa Sugbo ang gidaghanon sa basura aron maminusan ang dako nga gasto sa paghakot niini ngadto sa mas layo nga mga landfill.
Aron makatabang sa pagdumala sa basura, ang siyudad nag-operate og transfer station ug shredding facility sa Carbon Market, diin ang mga biodegradable ug plastic nga basura giproseso aron mapagamay ang basura nga ilabay sa landfill. / CAV