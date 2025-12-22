Cebu City duna nay mga lagda sa pagbahin-bahin sa basura

Ipatuman sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang mas estrikto nga polisiya sa pagbahin-bahin sa basura sugod Enero 2026.
Sumala ni Mayor Nestor Archival, mahimong dili na kolektahon ang mga basura nga wala nabahin-bahin og tarong.
Sa usa ka press conference niadtong Lunes, Disyembre 22, 2025, matod ni Archival nga ang City Hall nakigbisog sa pagkapuno sa landfill, limitadong agianan sa mga trak, ug ang nagkadaghang gidaghanon sa basura.
Matod niya, ang plano ipatuman sa hinay-hinay sugod sa Enero nga sugdan pinaagi sa mga kampanya sa impormasyon sa dili pa ipamtang ang mga multa.
Ubos sa gisugyot nga timeline, sa Enero 1–15 himuon ang information dessimination sa tibuok dakbayan ug paghatag og mga pahimangno.
Sa Enero 16–30 ang inanay sa pagpatuman sa programa.
Sugod sa Pebrero 1, hingpit na nga ipatuman ang “No segregation, no collection” — depende sa pinal nga pag-uyon ug pagpaguwa sa mga lagda.
“Usa pa lang kini ka pahimangno sa pagkakaron,” matod sa mayor.
Iyang gidugang nga ang sistema sa pag-isyu og citation sa dili pa ang mga multa o silot gihan-ay pa hangtod karon.
Ang maong kamanduan iuna pagpatuman sa mga opisina sa Cebu City Hall diin gikinahanglan silang magbutang og mga segregation bins .
Aduna sab mga monitoring personnel nga itudlo aron pagseguro nga tumanon kini nga lagda. / EHP