Cebu City dunay bag-ong treasurer

Human sa pipila ka buwan nga wala mabayri ang suholan ug mga allowance sa mga kawani sa Cebu City Hall, ipagawas na kini karong adlawa ug ang uban sa sunod semana.
Kini human gipahibalo sa Cebu City Vice Mayor nga si Tomas Osmeña sa iyang Facebook page niadtong Huwebes, Agusto 28, 2025, nga ang Department of Finance pormal nga nagtudlo kang Emma C. Villarete isip Officer-in-Charge (OIC) City Treasurer.
Molingkod na karong adlawa si Villarete.
Sumala sa suwat nga gipirmahan ni Secretary of Finance Ralph Recto, si Villarete nga kasamtangang City Government Assistant Department Head II sa Internal Audit Services Office gibalhin sa Office of the City Treasurer ug magsilbi nga OIC .
Ang iyang pagkatudlo molungtad hangtod sa usa ka tuig, gawas kon ma-revoked sa mas sayo human sa pagpalagpot sa kanhi City Treasurer nga si Mare Vae Reyes.
Ang mando giisyu subay sa hangyo ni Mayor Nestor Archival uban sa pagtugot sa Bureau of Local Government Finance (BLGF). / CAV