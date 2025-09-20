Cebu City gipaubos sa full alert status

Naka-full alert ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo subay sa lapad nga protesta batok kurapsyon nga himuon sa lain-laing sektor sa katilingban karong adlawa, Domingo, Septiyembre 21, 2025 sa Plaza Independencia.
Matod ni Police Captain Charisma Gonzales, Information Officer sa Cebu City Police Office (CCPO) nga mopakatap sila og 450-500 ka police personnel sa dapit diin mohimo og programa ang mga raliyesta.
Wa pay labot niini ang gatusan ka force multipliers, personnel sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire lakip na ang Cebu City Transportation Office aron masiguro nga malinawon ang maong kalihukan.
Nag andam usab og mga personnel sa Crowd Dispersal Management Team ang CCPO apan I-deploy lang kini kung gikinahanglan.
Alas 6:00 sa buntag aduna nay ipakatap ang CCPO sa kadalanan human masayran nga magsugod ang programa sa mga raliyesta sa alas 8:00 sa buntag hangtod na kini sa gabii.
Basi sa kasayuran, mohimo og caravan ang mga riders sa Sugbo ug ubang grupo sa dili pa sila moadto sa venue sa rally.
Siguroon sa PNP nga walay mahitabong kagubot ug ilang gitinguha nga diha lang sa usa ka lugar magtapok ang mga tawo aron kalikayan nga makahimo og kasamok.
Wala hinuon maka-monitor ang CCPO nga dunay hulga sa siguridad ang lapad nga lihok protesta apan bisan paman niini wala sila mokompyansa.
Usa sa ilang bantayan nga mapahimuslan sa mga kriminal ang maong kalihukan aron sa paghimo og krimen.
Tanang vital installations gibantayan sa Police Regional Office 7 sama sa pantalan, airport, terminal lakip na ang mga dapit nga tapukanan sa daghang mga tawo tungod kay natumong kini sa Domingo. / AYB