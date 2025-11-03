Cebu City gipaubos sa Red Alert status

Gimanduan sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang mga baranggay sa sayo nga pagpabakwit sa ilang mga residente nga nagpuyo sa mga lugar nga daling bahaon, duol sa baybayon, ug sa bukid batok sa posibilidad sa landslide kay gibutang ang siyudad sa Red Alert Status sa Lunes, Nobiyembre 3, 2025, tungod sa Bagyong Tino.
Bisan tuod nagsugod na ang siyudad sa pagbalhin sa mga residente gikan sa mga lugar nga delikado, giklaro sa mga opisyal nga walay eskwelahan nga gigamit isip mga evacuation site sa pagkakaron aron maseguro ang kaluwasan sa mga bakwit, labi na sa posibilidad sa aftershock.
Si Mayor Nestor Archival namahayag sa press conference niadtong Lunes nga ang kadaghanan sa mga barangay complex lig-on nga magamit isip temporaryong silunganan.
Bisan pa niana, matod niya mahimong gamiton ang mga eskwelahan isip evacuation center kon mograbe ang sitwasyon ug magkinahanglan og dugang luna.
Ang deklarasyon nisunod sa usa ka emergency meeting sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council (CCDRRMC).
Sigon sa mayor nga ang tanang disaster response units, barangay DRRMCs, rescue teams, ug emergency services hingpit nang gi-activate, uban sa City Command Center ug Emergency Operations Center (EOC) nga nag-operar 24/7 alang sa pag-monitor.
Dugang ni Archival nga ang 33 ka barangay sa bukid ug 10 ngadto sa 15 ka barangay sa baybayon sa siyudad gipahimangnuan nga modangop daan sa silunganan sa dili pa moabot ang kusog nga ulan ug hangin nga dala sa bagyo.
Giawhag sab sa siyudad ang mga pribadong kompanya ug establismento nga mosagop sa flexible work arrangements ubos sa Red Alert protocols aron tugotan ang mga empleyado sa pagseguro sa ilang panimalay ug pamilya.
Gidasig sa mga opisyal sa siyudad ang mga tag-iya sa pribadong establismento nga iseguro o gub-on ang mga dagkong billboards ug signage aron malikayan ang aksidente atol sa bagyo.
Samtang, giandam na sa Cebu City Police Office ang ilang reactionary standby force alang sa rescue operation.
Gipagawas na sab nila ang ilang mga search and rescue equipment sa pakig-alayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sanglit kuwang man ang ilang mga gamit lakip na ang ilang mga sakyanan kon dunay angayan nga ipabakwit sa luwas nga lugar. / CAV, AYB