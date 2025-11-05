Cebu City gipaubos sa state of calamity

Opisyal na nga gipaubos ang Cebu City sa state of calamity human sa lapad nga kadaot sa Bagyong Tino.
Ang deklarasyon giaprobahan atol sa usa ka special session sa City Council kaniadtong Miyerkules sa hapon, Nobiyembre 5, 2025, human gipasar ni Konsehal Dave Tumulak ang mosyon, subay sa rekomendasyon sa Cebu City Disaster
Risk Reduction and Management Council (CCDRRMC).
Matod ni Tumulak, ang deklarasyon makapahimo sa siyudad nga magamit ang ilang P33 milyunes nga humanitarian aid fund alang sa 2025 ug maka-access sa P120 milyunes nga Quick Response Fund (QRF).
Kining maong pundo gamiton pagsuporta sa nagpadayon nga relief, recovery, ug rehabilitation operations sa tanang apektadong barangay.
Gikutlo sa CCDRRMC ang grabe nga pagbaha, pagdahili sa yuta, ug pagkawala sa kuryente sa daghang lugar, uban sa kumpirmadong mga casualty ug na-missing nga mga tawo, isip basehan sa pagrekomendar sa deklarasyon. / CAV