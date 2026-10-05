Cebu City gitanyagan og gasification system sa pagproseso sa basura

Gitanyag sa usa ka lokal nga environmental solution provider ngadto sa mga lokal nga yunit sa gobyerno (LGU) sa nasod ang usa ka patented nga teknolohiya sa pagproseso sa basura.
Ang maong sistema gidisenyo aron mawagtang ang pagdepende sa mga landfill, maminusan ang gasto sa paghakot sa basura, ug makamugna og renewable energy ug mga materyales sa konstruksyon.
Si Engr. Victoriano Ocon, presidente sa Vic Metal Fabrication and Environmental Services Inc., nagkanayon nga ang ilang gasification system usa ka malungtarong zero-waste nga alternatibo sa tradisyonal nga paglabay sa basura.
Ang maong teknolohiya nagtubag sa kritikal nga problema sa nagkagamay nga luna sa mga landfill sa tibuok nasod.
Lakip sa mga dagkong siyudad nga nagtan-aw sa maong sistema mao ang Cebu City, diin nagsumite na og pormal nga proposal ang Vic Metal.
Gipasabot ni Ocon ang kalainan sa ilang proseso sa naandan nga open incineration.
“Sa gasification, makontrol nimo ang hangin sulod sa heating chamber. Ang mga incinerator kay open systems, busa lisod ang pagproseso ug paglimpyo sa mga emission nga mogawas tungod kay dili kontrolado ang agos sa hangin.”
Iyang gipasalig nga nakapasar sa environmental standards ang ilang sistema.
“Dili lang mi maghimo og mga pahayag; kinahanglan nga nakabase kini sa siyensya. Aduna miy third party nga mosulay sa among emissions, ug hangtod karon, nakapasar mi.”
Duha ka lebel sa pagpatuman ang gitanyag sa kompanya ngadto sa Cebu City Government: usa ka fully automated system nga nagkantidad og P470 milyon ug usa ka manual setup nga nagkantidad og P235 milyon.
Mas gipaboran ni Ocon ang automated nga pamaagi.
“Kung pangutan-on ko, mas gusto nako ang automatic system aron dili na kinahanglan nga atubangon ang dagkong kinahanglanon sa manpower.”
Kon dawaton ang proposal, makadumala na ang Cebu City sa kaugalingon niining basura sa lokal nga paagi ug dili na magsalig sa layo nga mga dumpsite o komersyal nga landfill. / ABC