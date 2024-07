Cebu City gusto og usbaw sa bahin sa kita sa Pagcor

Gusto sa Cebu City Council nga madugangan ang ann­ual share sa Kagamhanang Dakbayan gikan sa Philippine Amusement and Ga­ming Corp. (Pagcor) income sa unang higayon sa 12 ka tuig.

Sa regular session niadtong Miyerkules, Hulyo 24, 2024, si Konsehal Renato Osmeña, Jr., chairperson sa komite sa mga duwa ug kalingawan, nagmugna og proposal samtang gipasa ang usa ka resolusyon nga naggrant og “Letter of No Objection” sa Happy Play Corp. aron mag-operate og electronic ga­ming site sulod sa usa ka mall sa North Reclamation Area.

Ang Happy Play Corp. unang nagpadagan og online gaming site sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino sa wala pa mabalhin sa Salinas Drive, diin nakasinati kini og mga pagsupak tungod kay nahimutang kini duol sa simbahan ug eskwelahan.

Ang Pagcor karon nagha­tag og P4 milyon matag buwan o P48 milyon matag tuig sa Kagamhanang Dakbayan isip baylo sa pagtugot nga maka-ope­rate ang mga Pagcor-accredited casinos ug electronic betting games sulod sa hurisdiksyon sa Dakbayan.

Kini nga kantidad wala mausab sukad pa sa 2012.

Gipasabot ni Osmeña nga kini dili konektado sa Philippine Offshore Gaming Operators (Pogo).

Sa iyang ikatulong State of the Nation Address niadtong Lunes, Hulyo 22, gimandoan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Pagcor nga tapuson ang tanang operasyon sa Pogo sa katapusan sa tuig.

Ang komite nangayo sa Pagcor nga magsumiter og mga dokumento, lakip na ang revenue collection ug ang gidaghanon sa mga lisensyadong operators sa miaging mga tuig, aron matino ang angay nga bag-ong kontribusyon.

Gipahayag ni Osmeña nga base sa iyang nahibaw-an, ang Pagcor nikita ig dili moubos sa P1.3 bilyon matag tuig sa dakbayan sa Sugbo lamang.

“We should already be asking for an increase,” maod ni Osmeña.

Si Konsehal Noel Wences­lao, chairperson sa komite sa budget ug finance, mipaluyo sa mosyon, nag-ingon nga ang kasamtangan nga kontribu­syon dili igo.

Gisugyot ni Konsehal Joy Augustus Young nga doblehon ang share sa Dakbayan ngadto sa P8 milyon.

Sa usa ka may kalabutan nga kalamboan, si Konsehal Phillip Zafra nag-file og reso­lusyon aron susihon ang ordinansa bahin sa mga gaming site sa dakbayan tungod sa mga reklamo nga gitugotan ang mga menor de edad nga mosulod.

Gipahayag ni Zafra ang iyang kabalaka bahin sa kahi­ladman sa bag-ong site sa Happy Play Corp. duol sa Mabolo National High School ug ang posibleng negatibong epekto sa sayo nga pag-expose sa sugal sa mga menor de edad. / EHP