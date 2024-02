Cebu City Hall employees dunay Charter Day bonus

Ang mga empleyado sa Cebu City Hall makadawat na usab og Charter Day bonus, apan wala pa matino kon pila.

Atol sa iyang pakigpulong human sa flag raising ceremony sa city hall sa Lunes, Pebrero 5, 2024, si Cebu City Mayor Michael Rama nangutana sa mga empleyado sa City Hall kon unsa nga bonus ang ilang pangayuon.

Ug ang mga empleyado sa City Hall nisinggit og “Charter..”

“Mao na ayaw lang mo’g ka S (suya/selos) total naa man moy bonus ba,” tubag usab sa mayor, diin ang Charter Day karong Pebrero 24, 2024.

Tungod niini, dason sa mayor, ang executive department mo-lobby sa City Council alang sa dugang pundo sa maong bonus.

“Di lang sa ko mag una-una uy kay mapaso nasad ko,” matod ni Rama, lakip sa petsa sa paghatag niini ug sa tukmang kantidad sa bonus.

Iyang gihangyo ang mga empleyado nga mag-ampo na hinuon ug tabangan sila nga makabaton sa ilang Charter Day bonus.

“Basta ang pinaka importante, kahibaw na ang Sanggunian, ampo lang mo, tabang lang sad,” dugang ni Rama.

Matod ni Rama nga iya nang gimandoan ang Local Finance Committee (LFC) nga maoy modumala bahin sa bonus.

Dugang niya, sukad niadtong 1992, nakig-away na siya alang sa sayo nga pagpagawas sa bonus.

“I have always been fighting that employees should enjoy every celebration because their family deserves to be happy, mao na akoa,” dason ni Rama.

“Paninguha sad mo nga apil mo nga deserving gyud,” dugang niya.

“Paninglan ko ngano ku­nong tagaan mo, di man diay mo deserving. Kinsa may mo consider kon deserving ba mo? Kamo ra. Kamo ra gyud. Dili kami. So hapit na sad atoang Charter Day celebration, nag opening na gani ta,” dason ni Rama.

Nasayran nga gi-veto ni Rama ang kapin sa P25 bilyunes nga naaprubar sa Konseho nga budget ning tuiga apan gi-override usab kini sa Konseho.

Una, nangayo si Rama og P100 bilyunes nga budget nga doble sa P50 bilyunes nga budget sa 2023, apan wa kini tugoti sa Konseho.

Nasayran nga ang nakolekta nga budget sa maong tuig wala makaabot og P10 bilyunes hinungdan sa pagsupak sa Konseho sa budget nga gipangayo sa mayor alang ning tuiga.