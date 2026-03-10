Cebu City Hall employees giawhag nga magdaginot

Nirekomendar ang buhatan sa Bise Mayor ngadto sa mga empleyado sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga pawngon ang makina sa mga sakyanan sa gobiyerno kon kini naka-parking o standby lang, aron makadaginot sa lana.
Kini kabahin sa paningkamot nga makadaginot sa lana ug mapalambo ang responsableng paggamit sa mga kahimanan sa publiko.
Sa usa ka suwat nga gipetsahan og Marso 10, 2026, si Vice Mayor Tomas Osmeña nipahimangno sa tanang kawani sa Cebu City Hall nga naggamit og government-issued vehicles nga pawngon ang mga makina kon ang sakyanan wala gigamit sa biyahe.
“This measure is encouraged especially in light of the recent increase in gasoline prices and in keeping with the government’s commitment to prudent resource management,” matod sa suwat.
Ubos niini nga kamanduan, ang tanang opisina ug personnel nga gi-assignan og mga sakyanan giawhag sa pagseguro nga nakapawong ang makina samtang nag-parking o naghuwat lang.
Nagpasidaan sab ang maong suwat nga ang mga personnel nga mapakyas sa pagsunod niini mahimong mag-atubang og tukmang aksiyon base sa existing nga mga balaod ug regulasyon.
Ang maong rekomendasyon giaprobahan ni Mayor Nestor Archival, butang nga nagpalig-on sa tinguha sa Kagamhanan sa Sugbo alang sa responsableng paggamit sa resources ug pagpauswag sa operational efficiency sa matag opisina. / CAV