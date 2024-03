Cebu City Hall mikiha sa CPA

Sa Biyernes, Marso 15, 2024, ang Office of the Building Official (OBO) nipasaka og kaso batok sa Cebu Port Authority tungod sa pagtukod og mga building ug wharf nga walay permit.

Si City Legal Officer Carlo Vincent Gimena, sa pakighinabi sa SunStar Cebu, niingon nga ang tanang pribado o government entity kinahanglang makakuha og building permit sa dili pa ang pagtukod.

“Kinahanglan na siya og permits gikan sa OBO sa Cebu City without which mahu’g na siya og illegal construction,” matod ni Gimena.

Nangatarungan si Gimena nga walay otoridad ang CPA sa pagtukod nga walay permit.

“According to them under their charter naa silay power to regulate, to license, to supervise structures or construction within their compound.....sa charter wala mana siya na power,” dugang ni Gimena.

Ang pagtukod gihimo duol sa giawayan nga Compania Maritima sa luyo sa karaang Aduana building, nga karon mao na ang National Museum of the Philippines-Cebu. Ang City Government adunay nagpadayon nga kasungian tali sa CPA.

Niadtong Disyembre 2022, ang Regional Trial Court (RTC) niuyon sa aplilkasyon sa CPA alang sa usa ka writ of preliminary injunction aron pagdili sa City Government sa pag-okupar sa bisan unsang bahin sa Compania Maritima premises.

Niadtong Agusto 2023, gisalikway sa RTC ang motion for reconsideration sa Siyudad, ug gipamatud-an ang pagpanag-iya sa CPA sa Compania Maritima ug sa mga lugar niini.

Niadtong Septiyembre 2023, ang City Government adunay usa ka panagsungi tali sa CPA human ang CPA nibutang og steel fence sa daplin sa dagat duol sa Compania Maritima.

Gikontak sa SunStar Cebu ang CPA alang sa usa ka pamahayag apan ang naulahi nagdumili, niingon nga sila moluwat og opisyal nga pamahayag kon gikinahanglan.