Cebu City Hall nag-imbestigar sa mga empleyado nga nag usik-usik sa oras

Nagpahigayon og imbestigasyon ang Kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo batok sa pipila ka mga empleyado sa City Hall nga gireport nga nalambigit sa mga kalihukan nga walay kalabutan sa ilang trabaho atol sa oras sa opisina (office hours).
Matod ni Kenneth Siasar, ang chief of staff ni Cebu City Mayor Nestor Archival, nakadawat ang Opisina sa Mayor og mga reklamo pinaagi sa social media, lakip na ang mga post ug video nga nagpakita sa mga empleyado nga giingong nag-ehersisyo sa gym, nanigarilyo, ug naghimo og TikTok content sa oras nga tingtrabaho.
Usa sa mga reklamo naglambigit sa usa ka drayber nga nakuhaan og video nga giingong nanigarilyo samtang nagmaneho og puti nga pickup truck nga adunay logo sa Kagamhanan sa Siyudad.
Gibutyag ni Siasar nga nakig-alayon siya sa Human Resource Development Office (HRDO) bahin sa reklamo ug gipakita sab niya ang video ngadto sa Department of General Services (DGS).
Apan, wala pa matino kon ang maong sakyanan gipanag-iya ba sa Kagamhanan sa Siyudad, tungod kay adunay pipila ka mga sakyanan sa siyudad nga gitugyan na ngadto sa mga barangay apan ang logo nagpabilin pa gihapon.
Nanawagan si Siasar sa tawo nga nikuha sa video nga ihatag ang plate number sa sakyanan aron matino sa mga awtoridad kon kinsa ang tag-iya niini.
Aduna sab mga taho bahin sa ubang mga empleyado sa City Hall nga giingong naggamit sa mga social media platform, lakip na ang TikTok, atol sa oras sa trabaho.
Matod ni Siasar, gimanduan ni Archival ang mga empleyado sa siyudad nga dili mogamit sa oras ug kahinguhaan sa gobiyerno alang sa personal nga mga kalihukan nga walay kalabutan sa ilang opisyal nga mga katungdanan.
Gisusi sab ni Siasar ang usa ka reklamo nga giingong naglambigit sa usa o duha ka trabahante gikan sa opisina ni City Councilor Sisinio Andales.
Matod niya, ang video nga nalambigit sa reklamo gikatahong nakuha na kaniadto gikan sa usa ka group chat sa wala pa kini nikatag sa social media.
Kon mapamatud-an nga nalambigit ang mga empleyado, kinahanglan silang magsumite og Incident Report samtang nagpahigayon og kaugalingong imbestigasyon ang opisina sa konsehal. Ang mga resulta unya ipadala ngadto sa HRDO alang sa dugang nga pagrepaso.
Sumala sa HRDO, ang mga empleyado nga makit-ang nakalapas sa mga palisiya sa gobiyerno mahimong mag-atubang og mga silot o dili pag-renew sa ilang mga kontrata, depende sa mga resulta sa imbestigasyon.
Gipahinumdoman ni Siasar ang tanang empleyado sa siyudad nga dili mohimo og mga kalihukan nga walay kalabutan sa ilang trabaho atol sa oras sa opisina, lakip na ang pagdula, pagpanigarilyo, pagsugal ug pagsayaw.
Giklaro niya, bisan pa, nga ang mga empleyado gihatagan og gitakdang mga oras sa pahulay, lakip na ang pahulay sa paniudto gikan sa alas 12 hangtod sa ala 1 sa hapon, diin mahimo silang motambong sa personal nga mga butang ug mopahulay.
Gipalig-on sab sa HRDO ug City Security Unit ang ilang pag-monitor sa mga empleyado pinaagi sa random checks sa nagkalainlaing mga opisina sa City Hall. / CAV