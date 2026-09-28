Cebu City Hub U10 nangandam alang sa mas dako nga misyon

Human gipatigbabawan sa Cebu City Hub of the Philippine Football Federation’s Center of Development (COD) ang Under-10 mixed title sa Classico De San Carlos football tournament sa San Carlos City, Negros Oriental ning bag-ohay lang, ang team nagtutok na karon alang sa mas lisod ug mas dako nga misyon.
Ang batan-ong footballers sa Sugbo nangandam na og sugod alang sa La Liga Tournament sa Clark, Pampanga sa Luzon nga ipahigayon karong Nobiyembre 6-8, 2026.
Si Michael Chik, pangulo sa parents coordinator sa Sugbu Calidad Football Club, nipasabot nga ang ilang paghsalmot sa Classico De San Carlos nagsilbing tipik sa ilang preparasyon alang sa La Liga nga salmutan sa labing maayong mga batan-on nga footballers lukop nasod.
Ang Cebu City Hub U10 squad gilangkuban og batan-ong mga magduduwa nga gipili pinaagi sa tryouts gikan sa nagkadaiyang football clubs ug mga tunghaan sa Sugbo.
Ang mga miyembro sa team mao sila si Raphael Jake Wong, Yohan Cariquitan, Daylen Cayl Claro, Kyrie Isiah Aurea, Zeke Asaiah F. Ocleasa, Ethan Roiz Pangilinan, and John David de Jesus, Raymond Liam Revilles, Andrew Nicholas Chik, Nikola Allen del Rosario, , Ethan Jacob Baron, ug Mahieu James Butalid,
Naggiya sa team mao sila si head coach Arnie Pacinabo, goalkeeper coach Garry Garciano ug program head coach Hayato Abe. / ESL