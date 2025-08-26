Cebu City Inter-Collegiate, Adamson kampyon

Gipangdagit sa Adamson University (AdU) Soaring Falcons paingon sa kapildihan ang De La Salle–College of Saint Benilde Blazers sa finals, 71-61, aron angkunon ang kampyunato sa 1st Cebu City Inter-Collegiate Basketball Tournament niadtong Lunes sa gabii, Agusto 25, 2025, sa gitampusisokang Cebu City Sports Institute Gym sa Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo.
Nagkanayon si Soaring Falcons coach Nash Racela nga ang ilang kasinatian ning maong torneyo dako og matabang sa ilang preparasyon alang sa sunod season sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP).
Sama sa naadan, ang Soaring Falcons gipangulohan ni big man Cedric Manzano pinaagi sa iyang 16 puntos ug 10 rebounds.
Ang Blazers naglabaw pa human sa 1st quarter, 17-14, apan human niini, hinayhinay na nga nakontrolar sa Soaring Falcons ang duwa.
Sa halftime, nakaposte na og 39-29 nga labaw ang Soaring Falcons ug matod ni Racela, nahimo kining posible gumikan kay nalimitahan sa ilang depensa ang mga pambato sa Blazers.
Adunay pipila ka mga higayon sa 3rd quarter nga ning-aksiyon pagsikit ang Blazers apan nangigo sa three-point land ang Soaring Falcons sa 4th quarter aron nga maoy naghatod kanila sa kadaugan.
Sa inilugay sa ikatulong dapit, yanong gipanglampornas sa University of Perpetual Help System Dalta Altas ang Cebu team University of San Carlos (USC) Warriors, 96-48.
Si Commissioner Rocky Alcoseba nagkanayon nga dako niyang kalipay nga nagmalampuson ang torneyo hilabi na kay nakatabang kini sa adbokasiya ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga likayan ang paggamit sa single-use plastics.
Gikan sa pagsugod, ang mga tawo nga gustong motan-aw sa duwa gikolektahan og bakanteng plastic bottles aron makasulod sa venue. / ESL