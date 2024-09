Cebu City ipaubos sa ‘public health emergency’

Walo ang namatay ug 597 ang kompirmadong kaso nga nataptan sa dengue virus base sa talaan sa Cebu City Health Department sulod sa walo ka buwan.

Tungod niining “makapa­alarma” nga gidaghanon sa kaso sa dengue, ang Cebu City Government naglaraw sa pagdeklarar og state of public health emergency aron mapugngan ang pagkuyanap sa virus ug masumpo ang pagsaka sa mga kaso.

Sa interbyu niadtong Biyernes, Septiyembre 6, 2024, gikompirmar ni Acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ang makapaalarma nga pagsaka sa mga kompirmadong kaso sa dengue sukad siya nagsugod sa pagmonitor niadtong Hulyo 2024.

“I have seen a steady rise on the number of cases,” matod ni Garcia atol sa pag-apod-apod sa hinabang pinansyal sa Labangon BLISS Elementary School sa Barangay Labangon.

“I am contemplating, wala pa ha, nga I might (declare) a health public emergency, unya nana, it might be premature pa kay mag-meeting pa mi ni Dr. Villa,” matod ni Garcia.

Dugang ni Garcia nga sa una niyang pag-monitor sa “steady increase”, iya dayong gitahasan ang Cebu City Health Department (CCHD) nga gisugdan ang mga countermeasures lakip na ang misting operations sa nagkadaiyang barangay, pagbutang og impregnated curtains, ug larvae insecticides aron mapugngan ang pagkuyanap sa mga sakit.

Sa buwag nga pakighinabi, si CCHD Officer Daisy Villa niingon nga karong tuiga, ang siyudad nitaho og 597 ka kompirmadong kaso sa dengue niadtong 2024 kon itandi sa 27 lamang ka kompirmadong kaso sa miaging tuig.

Samtang, zero ang namatay nga natala sa 2023 kalabot sa dengue, dugang niya.

“Daku gyud kaayo kay sa atung na first monitoring kay January to July murag 140 plus ang atung increase,” matod ni Villa.

Kini labaw pa sa 2,000 porsyento nga pagtaas kung itandi sa 2023 nga datos.

Giingon ni Villa nga sa pagtaas sa mga kaso, dili sila makadeklarar nga usa ka outbreak apan public health emergency ilabi na nga ang ubang mga rehiyon nakasinati sab pagtaas sa kaso.

Iyang girekomendar sa acting mayor ang pagdeklarar og state of public health emergency nunot sa pagdagsang sa mga kaso.

“Last year, gamay ra kaayo ta og kaso, unya for the past previous years kay wala man ta’y death pero i-consider nimo ang trend again,” sigon ni Villa.

Sa natala nga walo ka nangamatay karong tuiga, si Villa niingon nga kini mga residente sa Barangay Buhisan, Cogon Pardo, Lorega, Pardo, Sapangdaku, Mabolo, diin 3 anyos ang labing bata ug 75 anyos ang labing tiguwang. / EHP, CDF