Cebu City kakuwang og supply sa vaccines sa rabies, tetanus

Samtang nasinati sa Cebu City Health Department (CCHD) sa kakuwang sa rabies ug tetanus vaccines, nag-atubang usab kini og pagkibhang sa budget, sumala sa pangulo sa Cebu City Health Department (CCHD).

Sa ambush interview ni CCHD head Dr. Daisy Villa niadtong Biyernes, Hunyo 21, 2024, ang 2024 budget nga alokasyon alang sa rabies ug tetanus tambal ug bakuna kay P60 milyunes gikan sa mia­ging mga tuig nga P100 mil­yunes.

Sa dihang gipangutana sa pagsusi kon tinuod ba nga ang barangay health centers walay available nga bakuna, si Villa niingon,

“Ang tambal including sa vaccines, ang ato untang budget is last year and other years is P100 million, karon is P60 million ra, dako kaayo ang nakuha sa atoa,” dugang ni Villa.

Kini nga pangutana nitumaw human gibutyag ni Cebu City Council Nestor Archival ang rason nganong ni-abstain siya sa pagbotar sa cash assistance alang sa mga biktima sa mga biktima sa Mt. Kanlaon, ‘considering the numerous city constituents are in need of more critical support and health supplies’.

“Prioritizing essentials such as rabies and tetanus vaccines, to our health centers,to address the immediate needs of our community,” matod ni Archival.

Ang SunStar Cebu nangutana ni Archival on June 21, nga ‘no more available vaccine’ sa pipila ka mga barangay sa dakbayan.

“I receive reports from barangay health centers that most if all of these centers have no more available vaccines,” matod ni Archival.

MGA PROBLEMA

Samtang gilaslas ang budget, nag-atubang sab og mga problema ang CCHD kay mas daghang hayop nga wala mabakunahan ang mopaak kay sa magamit nga anti-rabies.

Kini maoy hinungdan nga dili hingpit nga ma-accommodate sa buhatan ang mga pasyente sa rabies tungod sa mga ‘irresponsable’ nga mga tag-iya og binuhi human ang ilang buhatan nakatala og kinatibuk-ang 53% nga wala nabakunahan nga pinaakan sa mga mananap niadtong Hunyo.

“53% nga dogs and cats nga walay bakuna nga maoy nakapaak, so increasing the number of animal bites with no vaccination is daghan kaayo (53% of dogs and cats without vaccination are the ones that bite, so increasing the number of animal bites with no vaccination is a lot),” said Villa.

Gihatagan hinuon og gibug-aton ni Villa ang kamahinungdanon sa responsableng pagpanag-iya sa binuhi sa pakigbatok sa rabies. / CDF