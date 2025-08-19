Cebu City, Kapitolyo magsabot alang sa 93-1 land swap deal

Magtigom ang Kagamhanan sa Lalawigan ug Dakbayan sa Sugbo kauban ang technical working group (TWG) ug Cebu Provincial Appraisal Committee (CPAC) aron makakab-ot og resolusyon sa ulahing mga lakang pagplantsa sa 93-1 land swap deal.
Nasuta na sa kagamhanan sa probinsiya ang land valuation o balor sa mga luna nga ibaylo subay sa deal, tali sa dakbayan.
Si Michelle Languido, pangulo sa Provincial assessors office, nagkanayon nga subay sa nasayran daghan ang nangreklamo kay maglisod sila sa pagbayad sa kadako sa land valuation nga gibase ra sab sa fair market value sa Pagtutulungan sa Kinabukasan: Ikaw, Bangko, Industriya at Gobyerno (Pag-Ibig) pinaagi sa provincial assessors.
“Ang problema man gud sa beneficiaries kay dili sila ka-afford because of the high values pegged by the Pag-IBIG Fund,” matod ni Languido.
Tungod niini, gipasusi kini pag-usab ni Cebu Governor Pamela Baricuatro.
Nadesisyonan sa kagamhanan sa dakbayan ug probinsiya nga mopadayon sa land swap deal. Subay sa pagsusi sa assessors office, ang balor sa luna ipasubay kini sa kasamtangan nga appraisal o value nga gitakda sa Pag-Ibig.
“The values for the 93-1 we adopted also the appraisal of the Pag-Ibig, the CPAC (Cebu Provincial Appraisal Committee) already convened and we decided to adopt kay that is to be fair sa Cebu City kay crucial man ang value sa 93-1 so ang controlling factor ra namo nga gihatagan namo og values ang kadtong swapping for the City,” matod ni Languido.
Ang 51-ektaryang luna nga gipanag-iya sa probinsiya gilangkuban sa 11 ka mga barangay nga nahimutang sa Cebu City — Busay, Luz, Lahug, Mabolo, Apas, Lorega, Kasambagan, Capitol Site, Tejero, Kamputhaw ug Kalunasan.
Gibutyag ni Languido nga sa uwahing kalambuan, nasuta na sab ang mga luna sa siyudad nga maoy ibaylo sa probinsiya. Nalakip sa mga luna ang lugar diha sa may South Road Properties (SRP), North Reclamation Area (NRA), ug bahin sa Consolacion.
Ang tigom ipahigayon sa Agusto 26 ug kon magkasabot, ang resolusyon iduso kini sa Hunta Probinsyal aron maaprubahan ang kasabutan. / ANV