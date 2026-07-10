Cebu City magpadayon sa P20 nga bugas

Makapadayon ang mga residente sa Siyudad sa Sugbo sa pagpahimulos sa rice subsidy program sa gobiyerno, samtang gibanabana nga mokabat sa 60,000 ka mga pamilyang nanginahanglan ang makadawat og libreng bugas ubos sa laing programa sa nasudnong gobiyerno, sumala sa gipahibalo ni Mayor Nestor Archival human sa iyang unang State of the City Address (Soca).
Nagkanayon si Archival nga ipadayon sa siyudad ang pagpatuman sa programang “Benteng Bigas Meron (BBM) Na” sa pakigtambayayong sa nasudnong kagamhanan.
Matod niya, ang nasudnong kagamhanan ang nagpalit sa bugas samtang ang kagamhanan sa siyudad motabang lang sa pag-apudapod niini ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo.
“The national government buys the rice. Our role is mainly to help with the packaging and inform qualified beneficiaries when and where they can purchase it,” pasabot sa mayor.
Matod niya nga ang mga kawani sa siyudad motabang sa pagputos sa bugas kon gikinahanglan, bisan pa nga ang mga trabahante sa nasudnong kagamhanan naghimo sab niini nga bulohaton, hilabina kon walay bakanteng mga kawani ang siyudad.
Ubos sa maong programa, ang mga senior citizen, persons with disability (PWDs), mga mangingisda, ug uban pang mga kwalipikadong benepisyaryo pahibaluon pinaagi sa mga barangay bahin sa mga eskedyul sa pag-apudapod.
Ang bayad alang sa subsidiyadong bugas direktang ihatag ngadto sa Food Terminal Inc. (FTI).
“The beneficiaries pay directly to FTI. We are not involved in collecting the payments,” sumala pa ni Archival.
Gihatagan og gibug-aton sa mayor ang pagpadayon sa P20 nga inisyatiba sa bugas sa panahon sa iyang Soca nga naghulagway sa kasegurohan sa pagkaon isip usa sa mga nag-unang haligi sa roadmap sa kalambuan sa iyang administrasyon nga Cebu City 2035.
Gawas sa rice subsidy program, gipahibalo sab ni
Archival nga makadawat ang Cebu City og P145 milyunes ubos sa Local Government Support Fund (LGSF) gikan sa nasudnong kagamhanan aron makahatag og libreng tabang nga bugas ngadto sa mga pamilyang ubos og kita.
Lahi sa P20 nga inisyatiba sa bugas, iyang giingon nga ang bugas nga i-apudapod pinaagi sa LGSF ihatag nga libre.
“This is a program of the national government. The funding is given to the local government, and the rice will be distributed for free,” matod ni Archival.
Ang mayor nagkanayon nga ang Kagamhanan sa Siyudad makig-alayon sa Department of Social Welfare and
Development (DSWD) aron mailhan ang labing kabos ug labing apektadong mga pamilya nga makadawat sa maong tabang.
Base sa inisyal nga banabana sa siyudad, dul-an sa 60,000 ka mga pamilya ang gilaumang makapahimulos sa maong programa. / CAV