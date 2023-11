Cebu City makatudlo apan di makatangtang

Ang Cebu City Government adunay gahom sa pagtudlo apan dili pagtangtang sa mga sakop sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) board, matod sa Office of the Government Corporate Counsel (OGCC), taliwa sa panagbingkil sa tulo ka grupo sa board of directors sa water utility.

Si OGCC Government Cor­porate Counsel Rogelio Que­vedo nitug-an sa SunStar Ce­bu sa Huwebes, Nob. 9, 2023, nga klaro kining nalatid sa Presidential Decree 198, busa sa teknikal nga paagi, ang gahom sa pagtangtang anaa ra sa board of directors (BOD) mismo kon dunay rason para sa pagtangtang.

Matod niya ubos sa PD 198, ang lokal nga ehekutibo adunay awtoridad sa pagtudlo ug sa kaso sa MCWD nga adunay daghang mga siyudad ug lungsod ubos sa prangkisa niini, ang gahom gihatag ngadto sa Cebu City Government kay ang water district unang natukod aron sa pagserbisyo sa mga konstituwente sa dakbayan sa Sugbo.

“Normally, the general law is that the power to appoint includes the power to remove; however, it was made clear under PD 198, the local government unit which in this case is Cebu City and also ruled by the Supreme Court, it has the appointing authority; however, there was no power in the LGU to remove the members of the board of directors of MCWD,” pagpasabot ni Quevedo.

Matod niya nga ang awtoridad sa LGU sa pagtudlo matapos human sa pagkapupos sa appointment.

Busa, matod niya, ang PD 198 mihimo og exemption sa probisyon sa kinatibuk-ang balaod nga “ang gahom sa pagtudlo naglakip sa gahum sa pagtangtang” sa kaso sa MCWD, nga naghatag og awtonomiya sa distrito sa tubig.

Ang OGCC naglihok isip statu­tory legal counsel sa mga kor­porasyon sa gobyerno lakip na ang Local Water Utilities Administration (LWUA) ug MCWD.

Matod ni Quevedo nga niining panagbingkil karon sa tulo ka BOD sa MCWD, ang korte na lang ang makahukom kon kinsa sa mga indibidwal nga mo-claim og lingkuranan sa board sa MCWD ang angay ilhon nga tinuod nga sakop sa board of directors.

Ang unang board naglakip niadtong gitudlo ni kanhi Cebu City mayor Tomas Osmeña niadtong 2016 o 2018 (chairman Joel Mari Yu, vice chairman Ralph Sevilla, Augustus Pe Jr. ug Cecilia Adlawan). Si Procopio Fernandez naa sa maong board apan natudlo nga nag-una kanila, sa unang termino ni Cebu City Mayor Michael Rama.