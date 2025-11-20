Cebu City mamalit og rescue boats

Mamalit na ang Dakbayan sa Sugbo og rescue boats human sa nasinati nga grabeng pagbaha atol sa Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 4, 2025.
Ang kalit nga pagbaha dala sa Bagyong Tino nakapadayag sa usa ka kritikal nga kahuyangan sa disaster response sa siyudad. Daghang mga barangay nga dali bahaon ang wa makabaton og rescue boats sa dihang kalit nga nibaha.
Kining maong kahuyangan maoy nakaaghat sa konseho sa siyudad aron iduso ang pagpalit og inflatable rescue boats ug specialized flood-response vessels. Ang bag-ong naaprobahan nga resolusyon nga gipangamahanan ni Acting Vice Mayor Winston Pepito, nagtumbok nga ang Bagyong Tino naghatag og dakong pag-ulan sa tibuok Visayas.
Kini maoy hinungdan sa grabeng pagbaha sa Sugbo, dagkong kadaot sa component cities ug mga lungsod, ug pagkabalda sa kuryente, water supply, ug komunikasyon.
Ang konseho nideklarar sa Cebu City ubos sa State of Calamity niadtong Nobiyembre 4, 2025, pinaagi sa resolusyon human sa rekomendasyon gikan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council (CCDRRMC).
Gihatagan og gibug-aton sa resolusyon nga ang mga komunidad nga duol sa sapa nga kanunay nga maigo sa high-risk flooding, nagkinahanglan og mga kagamitan.
Ang inflatable rescue boats mahimong makalatas sa mabaw ug daghan og sagbot nga agianan sa tubig ug makatugot sa mga responder nga maabot ang mga pamilya nga natanggong sulod sa ilang mga balay o anaa sa taas nga bahin sa mga bahaan nga dapit.
Ang Sangguniang Panlungsod pormal nga nihangyo kang Mayor Nestor Archival nga mopalit og rescue boats ug specialized flood-rescue boats. /